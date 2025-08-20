為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    08/20 各報重點新聞一覽

    美軍「北方打擊」年度大型軍演十六日落幕，美軍媒體昨證實，今年演習共有七千五百名官兵參加，其中來自台灣的官兵逾五百人，規模空前。（彭博資料照）

    美軍「北方打擊」年度大型軍演十六日落幕，美軍媒體昨證實，今年演習共有七千五百名官兵參加，其中來自台灣的官兵逾五百人，規模空前。（彭博資料照）

    2025/08/20 06:44

    自由時報

    美軍「北方打擊」落幕 美媒曝：台灣逾500官兵參與演習

    美軍「北方打擊」（Northern Strike）年度大型軍演十六日落幕，美軍媒體昨證實，今年演習共有七千五百名官兵參加，其中來自台灣的官兵逾五百人，規模空前。我國至少自二○二一年起，就已持續低調派員參與，凸顯台美軍事交流的緊密程度。

    詳見美軍「北方打擊」落幕 美媒曝：台灣逾500官兵參與演習

    自由日日Shoot》桃園市府委託收容機構 爆A錢、對院生性犯罪 張姓主任求刑21年

    桃園市一家受市府社會局及法院委託、轉介，收容輔導行為偏差者的知名宗教團體附屬少輔機構，爆出機構張姓主任與其妻涉侵吞公款近千萬元，甚至張男接連對女院生、女員工設局猥褻、指侵等性犯罪；桃園地檢署依業務侵占、強制猥褻、強制性交等罪起訴張男、張妻、洪姓輔導員等四人，對張男具體求刑廿一年。

    詳見自由日日Shoot》桃園市府委託收容機構 爆A錢、對院生性犯罪 張姓主任求刑21年

    涉詐助理費逾232萬 國民黨金門縣議員許玉昭 一審判刑4年

    金門縣國民黨籍議員許玉昭涉詐領助理費，福建金門地方法院昨天宣判，許玉昭應執行有期徒刑四年，褫奪公權五年，犯罪所得二三二萬九千餘元沒收。許的助理陳翠琴判有期徒刑一年十月，褫奪公權二年，緩刑三年，向公庫支付十萬元。本案可上訴，許玉昭昨不表示意見。

    詳見涉詐助理費逾232萬 國民黨金門縣議員許玉昭 一審判刑4年

    聯合報

    川普：對烏提供安全保證 將安排普澤會

    美國總統川普十八日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基和七名歐洲領袖，期間一度單獨與俄羅斯總統普亭通話。川普會後說，將安排普亭與澤倫斯基會面，其後舉行美俄烏領袖會議，討論未來由歐洲在與美國協調下，對烏提供安全保證。

    詳見川普：對烏提供安全保證 將安排普澤會

    美政府擬取得英特爾10%股權 軟銀也將注資600億

    英特爾與日本軟體銀行十八日共同宣布，軟銀將斥資廿億美元（約台幣六百億元）投資英特爾普通股，取得約百分之二的股權，躍第五大股東。知情人士透露，美國川普政府考慮取得英特爾百分之十股權，成為最大股東。

    詳見美政府擬取得英特爾10%股權 軟銀也將注資600億

    中國時報

    美俄烏三方峰會2周內舉行

    美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基及7位歐洲領袖舉行會談。川普在會後表示，已開始計畫俄羅斯總統普丁和澤倫斯基的雙邊會晤，之後將是包括普丁、澤倫斯基和他本人的三方峰會。俄羅斯則仍然對舉行「普澤會」未置可否。德國總理梅爾茨透露，普丁同意在未來2周與澤倫斯基舉行會談。

    詳見美俄烏三方峰會2周內舉行

    美軍北方打擊 台灣逾500軍人參與

    印太地區局勢成為美國戰略重中之重，今年美軍聯合軍事演訓「北方打擊」（Northern Strike）首次以印太區域為背景，選在密西根州舉行，模擬印太多島嶼環境，內容聚焦海上行動，強化美軍海上後勤補給能力。據透露，台灣有逾500名士兵參與本次演訓，顯示台美軍事交流日趨緊密。

    詳見美軍北方打擊 台灣逾500軍人參與

    桃園一家受市府委託的收容機構張姓主任，爆涉侵吞公款近千萬元及對院生性犯罪，桃園地檢署依業務侵占、強制猥褻、強制性交等罪起訴。（資料照）

    桃園一家受市府委託的收容機構張姓主任，爆涉侵吞公款近千萬元及對院生性犯罪，桃園地檢署依業務侵占、強制猥褻、強制性交等罪起訴。（資料照）

    金門縣國民黨籍議員許玉昭涉詐領助理費，福建金門地方法院昨天宣判，許玉昭應執行有期徒刑四年。（資料照，取自金門縣議會網站）

    金門縣國民黨籍議員許玉昭涉詐領助理費，福建金門地方法院昨天宣判，許玉昭應執行有期徒刑四年。（資料照，取自金門縣議會網站）

