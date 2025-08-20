為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    週末熱爆高溫38度 吳德榮：熱帶低壓襲台機率下修

    最新美國系集模式（左）顯示，關島南方海面熱帶擾動醞釀中，系集平均路徑通過呂宋島北端；最新歐洲系集模式（右）的平均路徑亦通過呂宋島北端，但強度更弱。（圖擷自weathernerds）

    最新美國系集模式（左）顯示，關島南方海面熱帶擾動醞釀中，系集平均路徑通過呂宋島北端；最新歐洲系集模式（右）的平均路徑亦通過呂宋島北端，但強度更弱。（圖擷自weathernerds）

    2025/08/20 07:10

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天（20日）指出，今天至週五（22日）午後常有大雷雨；週末晴朗酷熱、全台高溫達38度；關島南方海面「熱帶擾動」強度弱且路徑偏南，威脅台灣機率大幅降低。

    中央氣象署表示，今天上半天各地為多雲到晴，午後天氣不穩定有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區有局部大雨。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至週五因太平洋高壓減弱北退，各地仍以晴時多雲為主、天氣悶熱。台灣附近水氣略增，局部地區偶有零星降雨機率，大氣不穩定，午後常有強對流發展，應注意大雷雨的發生。

    吳德榮續指，最新歐洲模式模擬顯示，週六（23日）、下週日（24日）各地晴朗酷熱，全台最高氣溫將達38度，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率；下週一（25日）、二（26日）南方水氣再增多，各地晴時多雲仍偏熱，午後對流範圍擴大。

    吳德榮稱，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，在琉球西北方海面的「熱帶低壓」偏北移動，進入「垂直風切大」及「低海溫」的環境，將持續減弱。

    吳德榮分析，最新美國系集模式（GEFS）顯示，關島南方海面「熱帶擾動」醞釀中，朝西北西至偏西進行，系集平均路徑通過呂宋島北端；最新歐洲系集模式的平均路徑亦通過呂宋島北端，且強度更弱。由於途經垂直風切大的環境，不利颱風發展； 因強度弱，再加上路徑偏南，威脅台灣的機率已降低。

    他補充，模式模擬仍有不確定性，應持續觀察。

