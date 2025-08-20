台北飆36度高溫！今多雲到晴 午後西半部嚴防大雨

中央氣象署表示，今天上半天各地多雲到晴，午後天氣不穩定有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2025/08/20 06:43

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（20日）上半天各地為多雲到晴，午後天氣不穩定有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區有局部大雨，午後仍要留意天氣變化；此外，夜晚至清晨西半部地區也有零星短暫陣雨。

氣溫方面，東半部高溫約31、32度，西半部高溫約34、35度，尤其台北市及屏東縣有局部36度左右或以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強。離島天氣方面，澎湖多雲短暫陣雨，26至31度；金門多雲短暫陣雨，26至31度；馬祖晴時多雲，27至31度。

熱帶性低氣壓「TD15」通過琉球群島後向北朝日本、南韓一帶移動並減弱，對台灣天氣無直接影響。

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

明天（21日）、週五（22日）各地為多雲到晴，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨；明天清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨。

週六（23日）至下週二（26日）各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 41 20 ~ 38 31 ~ 38 29 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

