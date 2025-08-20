iPad奇幻漂流！「卡在華航班機」到處飛 網友1週後靠Threads找回

華航示意圖，非當事班機，與新聞事件無關。（記者吳亮儀攝）

2025/08/20 00:16

〔記者蔡昀容／台北報導〕網友19日在社群平台Threads發文指出，近日發現遺失一台iPad，開定位發現遺落在華航飛機上，四處飛了一個禮拜。他上網發文協尋，貼文竟被機上組員看見，組員也成功尋回iPad，讓網友驚呼「以後要改成萬事問脆（Threads）了」！

網友19日下午在Threads發文指出，18日才發現遺失一台iPad，打開定位功能，顯示iPad位於桃園國際機場，隔天19日下午定位竟移到澳洲墨爾本。

請繼續往下閱讀...

網友致電華航詢問，華航回覆清理客艙時沒撿到iPad，但當下確實有一架華航飛機位於墨爾本，為航機B-18905、執飛CI58航班。

網友隨後在Threads發文，「如果今天有飛CI58的組員，看到這篇文可以幫我找一下10k座位附近有沒有一台太空灰的iPad嗎」、「他已經在上面一個禮拜了」、「這台平板的哩程數大概要比我還多了」。

發文當天晚上，隨即有帳號留言：「我是當班墨爾本回台北的組員，恰好有組員看到您的訊息，並回覆告知您這個好消息。座艙長在10K椅縫中找到您的iPad並把它挖出來了，回程會放到華航T2的行李組失物招領中心，因為不知道您的搭機資訊，再麻煩您聯絡華航的行李組領取，謝謝！」發文網友也回覆：「太好了，謝謝，祝等等順飛，也請幫我謝謝座艙長。」

網友留言驚呼，「脆居然還能尋失物」、「要寫信表揚一下座艙長及組員，恭喜找回」、「這根本只會在台灣航班上才有可能找得到。偉哉台灣人」、「脆真的猛…找貓 找阿嬤 找iPad樣樣來」、「華航足甘心欸」、「太神啦啦啦啦啦」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法