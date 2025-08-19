鴿笭文化變桌遊 台南帶學童認識和傳承市定民俗

連校長也參與桌遊。（記者楊金城攝）

2025/08/19 23:48

〔記者楊金城／台南報導〕台南市定民俗「放粉鳥（紅腳）笭文化」持續在溪北鹽水、新營與學甲一帶流傳，是早期農閒庶民娛樂，已有百餘年歷史，台南市文資處為推廣鴿笭文化，由老師帶領國小學童設計桌遊，在鹽水、學甲兩地6所學校辦理為期3天的推廣工作坊，今天（19日）進行PK友誼賽，連校長也參與，現場充滿歡笑。

台南市文資處說，期望透過年輕世代熟悉的遊戲形式，讓學童在輕鬆互動中認識無形文化資產，進而拉近大眾與文化的距離。

文資處在鹽水區文昌國小、竹埔國小、仁光國小、歡雅國小、岸內國小及學甲區頂洲國小推廣工作坊，課程除了介紹鴿笭歷史與賽制，也透過桌遊加深學生對家鄉文化的理解，邀請學童參與PK友誼賽，藉比賽檢視成果，培養文化認同。

今天除了文昌國小，另5校參與PK，放紅腳笭桌遊由老師賴淑珍帶隊設計4款遊戲，PK賽刺激好玩。

台南市文化局局長黃雅玲說，鴿笭文化推廣歷程從實地走讀、學童設計桌遊，到桌遊發行、影像記錄及友誼賽，逐步建立完整的知識體系與教材。期盼未來能將這項民俗納入在地課程，透過遊戲互動，引導年輕世代主動探索臺南多元的文化資產。

紅腳笭有4款遊戲。（記者楊金城攝）

紅腳笭PK賽。（記者楊金城攝）

