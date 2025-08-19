為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    衝中原文創園區玩賽車！飆Peugeot 308 TCR拚萬元冠軍獎金

    桃園市議員彭俊豪（左）體驗全國賽車模擬器競賽，圖右為桃園市車輛極限運動協會理事長陳廼祺。（記者李容萍攝）

    桃園市議員彭俊豪（左）體驗全國賽車模擬器競賽，圖右為桃園市車輛極限運動協會理事長陳廼祺。（記者李容萍攝）

    2025/08/19 23:51

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中原文創園區前年11月25日開園，累計吸引逾244萬人次造訪，成為桃園地區兼具藝文展演與休閒娛樂的重要基地。今年暑假火力全開，推出3檔主題特展、10多場橫跨藝術、文創、運動與親子體驗，今（19）日起到24日在3號倉首度結合極限運動舉辦「2025全國模擬器賽車運動暨賽車攝影展」，活動由PEUGEOT荃程贊助，為車迷與攝影愛好者打造一場融合速度與視覺的盛宴。

    活動結合全國模擬器競賽、台灣首場賽車主題攝影展、最新PEUGEOT車款展示3大主題，首日包括民進黨桃園市議員彭俊豪、魏廷朝人權文教協會祕書長莊秉璋和多名銀髮長輩到場小試身手，直呼好玩又刺激。

    桃園市車輛極限運動協會理事長陳廼祺說，現場使用PEUGEOT 308 TCR作為比賽指定車型，開放對賽車運動有興趣的民眾報名參加。購票入場者可參與體驗或測時賽，爭奪36個決賽名額，24日活動最後一天同場角逐萬元冠軍獎金與榮耀。

    賽車攝影展策展人邱善為（BRYAN）說，這次邀請11位攝影師包括中國及馬來西亞的賽道攝影師共同參展，每一幅賽道作品熱度週期大致只有3天，賽事結束這張作品很難再被看見，但大家看到的雖然只是一個瞬間、一個畫面，可這個畫面的背後有著每一個車隊、車手、技師以及攝影師的努力，才有這個畫面的產出，團隊透過攝影展來延續作品的生命，也提供更多對賽道或賽車攝影的同好有一個友善交流的空間，明年規劃擴大展覽，另類推廣台灣賽車文化。

    賽車攝影展策展人邱善為和展出作品。（記者李容萍攝）

    賽車攝影展策展人邱善為和展出作品。（記者李容萍攝）

    現場展示PEUGEOT最新車款。（記者李容萍攝）

    現場展示PEUGEOT最新車款。（記者李容萍攝）

    現場使用PEUGEOT 308 TCR作為比賽指定車型，開放對賽車運動有興趣民眾報名參加。（記者李容萍攝）

    現場使用PEUGEOT 308 TCR作為比賽指定車型，開放對賽車運動有興趣民眾報名參加。（記者李容萍攝）

    全國賽車模擬器競賽暨賽車攝影展開幕邀請藝人連燕秋（左）、萊萊（右）到場表演。（記者李容萍攝）

    全國賽車模擬器競賽暨賽車攝影展開幕邀請藝人連燕秋（左）、萊萊（右）到場表演。（記者李容萍攝）

