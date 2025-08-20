為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄今年捕獲1369隻蛇！眼鏡蛇排第二 這區抓最多

    高雄今年以來捕獲1369隻蛇類，圖為眼鏡蛇。（記者陳文嬋攝）

    高雄今年以來捕獲1369隻蛇類，圖為眼鏡蛇。（記者陳文嬋攝）

    2025/08/20 00:01

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕繁殖季過後逢高溫，加上近來降雨多擾動，蛇類出沒，高雄市今年以來捕獲1369隻，光8月至今就已捕獲216隻，以大樹區141隻最多，農業局提醒民眾，住家避免堆放雜物，加裝紗窗或門檻防蛇。

    農業局今年以來捕獲1369隻蛇，以南蛇365隻最多，其次是眼鏡蛇252隻、黑眉錦蛇187隻、臭青母169隻，捕蛇件數與去年相當；小港區有里長2個月捕獲3隻眼鏡蛇。

    農業局說，蛇類每年5到6月繁殖季過後，活動覓食較頻繁，出沒季節以夏季和天高氣爽日子最為活躍，這是因為蛇是變溫動物，尤其當氣溫升高時，蛇類活動和代謝率提高，每年7到10月通報及捕獲件數最多，尤其下雨過後，蛇類棲息地如草叢、樹洞等可能被淹沒，迫使牠們尋找乾燥地方。

    此外，捕獲最多行政區以大樹區141隻最多，其次為路竹區100隻、燕巢區97隻；尤其大樹區位於高雄郊區，人口聚落與農田果園交錯分布，蛇類常棲息於雜草叢生、果園與水源附近，活動範圍與人類生活空間高度重疊，增加人蛇相遇與通報案件頻率。

    農業局提醒民眾保持環境整潔，避免住家周圍堆放雜物，並定期修剪花木，減少蛇類藏匿空間，門窗上加裝紗窗或門檻，有效防止蛇類進入室內；民眾雨後清理家園應穿戴手套，避免穿著拖鞋，如發現蛇隻出沒時，儘速撥打1999，委外專業團隊將協助處理。

