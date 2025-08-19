為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台鐵號誌月初接連故障原因曝 清查、調整計軸器加速汰換

    潮州車站。（記者陳彥廷攝）

    潮州車站。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/19 23:28

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕台鐵號誌8月初連續多日故障，影響行車及旅客權益甚鉅，台鐵檢測、重新調校後，8月中風雨後至今未再出現明顯影響，但台鐵仍說，針對，會加速逾齡老舊區域的號誌計軸器汰換更新。

    8月6日起，台鐵西勢站到潮州站是號誌設備故障情形不斷，不僅同天數度在不同站點或項目發生，接連直到8月9日都有類似故障，不僅影響一般車站，連潮州車輛基地都出現故障。潮州站是南迴線首發站，整個南迴線及西部幹線連續多日因故障出現程度不等的誤點，尤其8月8日是週五還是父親節，旅客是怨聲載道。

    台鐵公司緊急維修，同步調查，初步推測西勢到潮州地區計軸設備是西門子第一代的ACM100型設備，配合屏潮鐵路高架化工程於2015年施作完成，使用時間已逾10年，疑似在颱風及豪雨中連續泡水，再經烈日曝曬，計軸器的環境參數異常，導致故障發生。

    台鐵公司指出，事發後重新調整校正個別計軸器環境參數，耗時較長，為免影響行車運轉過久，在設備異常之初先以重置方式讓設備恢復運作，再派遣電務人員逐一調校，同時協調原廠派遣技術人員到場提供技術協助，但屏東到潮州地區計軸器數量高達900多處，後續又再故障的區間已逐步縮小，集中在尚未完成參數校正的區域。

    調校後，相關設備逐漸穩定，8月中的楊柳颱風大雨後至今未傳出有類似情形，台鐵公司說，持續與同西門子技術人員辦理參數調校，公司將深入調查確認設備異常原因，檢討加強計軸器環境參數調校工作，未來也將加速汰換逾齡的老舊計軸器。

    潮州車輛基地。（記者陳彥廷攝）

    潮州車輛基地。（記者陳彥廷攝）

