2025米其林大贏家! 「好嶼」奪3獎 「方蒔」夫妻登台領獎

《臺灣米其林指南2025》19日在台北漢來大飯店公布摘星名單，「the FRONT HOUSE 方蒔」夫妻檔蔡中和（左）、陳玉錡（右）分別獲一星及服務大獎。（記者羅沛德攝）

2025/08/19 23:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕《台灣米其林指南2025》今天（19日）公布，43家一星、7家二星、3家三星、7家綠星，其中「好嶼」堪稱最大贏家，拿下一星、綠星及侍酒師大獎，「方蒔」則摘一星及服務大獎，「頤宮」則是三星8連霸。

《台灣米其林指南》昨頒出53家摘星餐廳、7家綠星餐廳及4項特別獎項。特別獎包括侍酒師大獎「好嶼」陳琪蓉、服務大獎「方蒔」陳玉錡、年輕主廚大獎為「永筵小館」主廚夏永岩，年度開業大獎「心宴」獲獎。

綠星餐廳有1家新入榜餐廳，是來自台中的「地坊」。主廚張皓福認為，綠色應該是起點不是賣點，他相信有一天所有餐廳都會是綠色餐廳，以當季、當地食材展現各自創作；地坊不只食物，餐盤、裝潢等選擇，都希望刺激消費者，將綠色生活延伸到每個人家中。

摘星餐廳中，有43家一星、7家二星、3家三星。三星得主維持頤宮、JL Studio、態芮。晉級二星餐廳有3家，彧割烹、盈科、A。新入榜8家一星餐廳，分別是好嶼、川雅、鮨 嘉仁、方蒔、La Vie by Thomas Bühner、元一、心宴、FRASSI。方蒔位於高雄市，其他皆在台北。

有些餐廳得到不只一項殊榮。好嶼蟬聯米其林綠星餐廳之外，也奪下侍酒師大獎與米其林一星，主廚李易晏在頒獎典禮落淚，出乎意料的他，直呼「有嚇到」，他感謝家人及客人的一路陪伴與支持，也感謝台灣這塊土地，沒有土地給予的物產，就沒有好嶼的料理。

方蒔由主廚蔡中和、經理陳玉錡夫妻檔兩年前創立，一人登台摘星，一人登台拿下服務大獎。陳玉錡分享，客人也許是存了許久的錢，到餐廳慶生、慶周年、慶退休，方蒔團隊以此為榮耀，感受客人的快樂、抱著與客人同樂的心意服務。

蔡中和表示，很多餐廳以廚房為中心，但除了料理，內外場的緊密結合能提供更完整的體驗，希望透過夫妻倆緊密合作，讓客人從踏入餐廳、品嘗料理到離開餐廳，能創造難忘感受和回憶。

夫妻倆非常感謝家人協助照顧孩子，讓夫妻倆能全新投入熱愛的工作，也感謝心態健康的團隊、客人，以及兩人從事餐飲業二十多年以來貴人相助，才有如今的方蒔。

《臺灣米其林指南2025》19日在台北漢來大飯店公布摘星名單。好嶼首次拿下一星，主廚李易晏得知獲獎喜極而泣。（記者羅沛德攝）

《臺灣米其林指南2025》19日在台北漢來大飯店公布摘星名單，「頤宮」獲米其林三星8連霸，主廚陳偉強出席領獎。（記者羅沛德攝）

《臺灣米其林指南2025》19日在台北漢來大飯店公布摘星名單。圖為綠星得主上台合影。（記者羅沛德攝）

