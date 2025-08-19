為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄祖父母節表揚10組「祖孫金像獎」 消防世家故事令人動容

    曾祖父在旗山消防分隊任職英勇救災殉職，讓陳家以曾祖父為榮，三代祖父陳大明（左一）是退休消防員，父親陳宥佐（右一）是旗山消防分隊現役消防員，旗山國小四年級陳宛宜（中）說消防員阿公、阿爸超帥，長大想嫁消防員。（高雄市教育局提供）

    曾祖父在旗山消防分隊任職英勇救災殉職，讓陳家以曾祖父為榮，三代祖父陳大明（左一）是退休消防員，父親陳宥佐（右一）是旗山消防分隊現役消防員，旗山國小四年級陳宛宜（中）說消防員阿公、阿爸超帥，長大想嫁消防員。（高雄市教育局提供）

    2025/08/19 22:58

    〔記者黃良傑／高雄報導〕隔代教養家庭越來越多，響應8月第四個星期日為「祖父母節」，高雄市教育局今（19）日在獅甲國中舉辦「祖父母節慶祝活動暨頒獎典禮」，以「祖孫時光機～重溫幸福的軌跡」為主題，表揚10組「祖孫金像獎」，藉以深化祖孫情誼，讓世代間的連結更加緊密。

    10組「祖孫金像獎」中，來自旗山「消防世家」陳家格外吸睛，甚至令人動容！旗山國小四年級孫女陳宛宜的曾祖父是消防員，殉職於火災救援，祖父、父親都延續救人使命，投身消防救災工作。

    阿公陳大明是內門消防分隊退休消防員，父親陳宥佐是旗山消防分隊現役消防消防分隊員，阿公經常提供自己火場救人、打火經驗，提醒出任務如何注重安全，她覺得消防隊員都很帥，不僅以長輩們為榮，也希望長大後嫁給消防員；三代人都喜愛釣魚，最大的興趣就是看熱鬧的廟會。

    教育局副局長劉靜文致詞說，透過推廣祖父母節倡導代間互動的價值，希望建立更深的代間理解與情感連結，透過這場「祖孫時光機」的幸福旅程，也期盼每一個家庭都能將愛延續下去，把這份暖暖的情感一代一代傳遞下去。

    高雄市祖父母節表揚10組「祖孫金像獎」。（高雄市教育局提供）

    高雄市祖父母節表揚10組「祖孫金像獎」。（高雄市教育局提供）

