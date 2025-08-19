為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化瘋傳大停水！8萬戶恐斷水37小時 水公司：尚未拍板

    彰化市民賴群組今晚瘋傳彰化市大停水39小時。（民眾提供）

    2025/08/19 22:36

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今晚不少彰化市民在LINE群組瘋傳一份「大停水工程簡報」，內容寫明9月3日0時起到9月4日下午3時，彰化市與和美鎮部分地區將有逾8萬戶停水或降壓37小時，高地區與管線末端最久達39小時，引發議論。

    對此，自來水公司第十一區管理處指出，這份簡報是工程初擬規劃，確切停水日期仍需總公司審核，尚未拍板，因此民眾上水公司官網查詢停水消息，並未有這則停水公告。

    根據工程簡報內容，彰化市與和美鎮部分地區將受影響，總計8萬1389戶，約占7成用戶。其中高地及管末區域包含彰化市的東興、卦山、桃源、華北、華陽、光南、建寶、延平、介壽、延和等里，預計停水39小時；其餘彰化市多數里與和美鎮詔安、中圍、犁盛等里，停水37小時；另有6697戶降壓，包含彰化市莿桐、南安里，以及和美鎮柑井、新庄、竹圍、糖友里。

    第十一區管理處表示，此次停水是為配合南投「鳥嘴潭下游管線A2段工程改接作業」鳥嘴潭人工湖預計明年完工，屆時將成為中部重要水源，讓彰化供水能逐步擺脫仰賴外部支援。由於目前彰化用水部分仰賴台中每日3萬噸支援，加上嘉興淨水場7萬噸、河濱淨水場1.2萬噸。停水期間若不停水，供水缺口將達7到8萬噸，即使啟用市區備用深井，仍不足以支撐，才必須分區停水。

    第十一區管理處強調，目前停水時程僅屬規劃版本，正式日期仍待總公司核定，若確定將盡快公告，停水期間也會啟動臨時給水站，民眾只要提早有心理準備與儲水措施，就能避免屆時措手不及。

    水公司第十一區管理處強調，要等總公司決定才會公布，目前尚未拍板。（民眾提供）

