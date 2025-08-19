有繫不算數！女子安全帶「這樣繫」挨罰3000元 國道警：不是刁難

安全帶若繫法錯誤，恐被開罰3000元以上、6000元以下罰鍰。示意圖。（資料照）

2025/08/19 23:36

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕開車繫安全帶已是人人皆知的規定，但若繫法錯誤，同樣可能挨罰。近日一名女子駕車行經國道時，因將肩帶繞到腋下，結果被國道警察開罰3000元，引發熱議。國道警方強調，處分並非刁難，而是提醒駕駛人正確使用安全帶，避免在事故中失去保護甚至加重傷害。

近日一名網友就在Threads發文指出，父親收到一張3000元罰單，原因是妹妹開車上國道時，因覺得安全帶過緊，將肩帶放在腋下，結果遭到國道警察舉發。他無奈直呼「罰單很重、很痛」，並提醒其他駕駛務必注意正確繫帶方式，以免受罰。

請繼續往下閱讀...

根據交通部「交通安全入口網」資料，正確的「三點式」安全帶使用方式有明確規範：帶扣需緊扣、避免扭曲或反轉，腰帶必須固定於腰部以下，而肩帶則必須置於手臂上端以上。若僅將肩帶繞過腋下，不但不符合規定，更形同「沒繫安全帶」，依法在高速或快速公路行駛將面臨3000元以上、6000元以下罰鍰。

實務上，確實已有駕駛因類似情況提起訴訟。一名陳姓男子曾辯稱自己「有繫帶，只是方式不同」，但台南地院法官審理後認為，安全帶必須依設計規定使用，否則無法發揮保護作用，最終仍判決駕駛敗訴。

國道警察進一步解釋，人類肩胛骨承受力量大於胸骨，發生碰撞時若肩帶正確放置，能有效分散衝擊力；反之若將安全帶繞至腋下，撞擊時不僅失去防護效果，甚至可能勒傷胸骨，反造成二次傷害。警方強調，「罰鍰不是刁難，而是要提醒駕駛與乘客保護自身安全」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法