週三悶熱衝36度 午後西半部、山區防局部大雨

週三上半天各地多雲到晴，午後西半部及其他山區有局部大雨。（資料照）

2025/08/19 23:05

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三上半天各地多雲到晴，午後西半部及其他山區有局部大雨；西半部高溫可達34、35度，台北市及屏東縣恐達局部36度或以上高溫，外出活動注意防曬，多補充水分。

中央氣象署預報，週三上半天各地為多雲到晴，午後天氣不穩定，會有局部短暫雷陣雨，西半部地區及其他山區有局部大雨，午後仍要留意天氣變化，外出需攜帶雨具以備不時之需。而熱帶性低氣壓TD15通過琉球群島後將朝日本、韓國一帶移動，對台灣天氣無直接影響

溫度方面，週三東半部高溫約31、32度，西半部高溫可達34、35度，尤其台北市及屏東縣有局部36度左右或以上高溫發生機率，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。離島天氣：澎湖多雲短暫陣雨，26至31度；金門多雲短暫陣雨，26至31度；馬祖晴時多雲，27至31度。

天氣風險公司指出，週三台灣處於季風低壓帶北側的相對低壓區內，偏西南風環境，整體大氣狀態較不穩定且水氣多，預測各地高溫31至34度，持續悶熱，早晚雖為晴時多雲，但午後易有熱對流帶來陣雨或雷雨，且由於高空有一冷心低壓通過，將有機會加強熱對流發展強度，帶來顯著降雨伴隨強風、雷擊，甚至冰雹等劇烈天氣現象，各山區有局部大雨可能外，中南部山區亦要留意短時豪雨機會，熱對流也可能延伸至晚間後才有較顯著的減弱，提醒大家大氣環境是有利熱對流發展，尤其前往山區務必留意午後突發性的劇烈天氣變化。

紫外線指數部分，週三全台各縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週三環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

週三西半部高溫可達34、35度，台北市及屏東縣恐達局部36度或以上高溫。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三全台各縣市皆為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

