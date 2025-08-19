矽品與日月光連13年捐贈獎學金 嘉惠中市潭子區368名學子

矽品及日月光文教基金會推動獎學金計畫逾13年，累計嘉惠潭子區368名學子。（潭子區公所提供）

2025/08/19 21:44

〔記者歐素美／台中報導〕矽品精密工業股份有限公司及財團法人日月光文教基金會，長期關注在地教育，鼓勵台中市潭子區中低收入戶家庭子女就讀高中職及大專院校，並捐贈潭子區公所獎學金，協助青年學子安心就學。潭子區公所今天舉行頒獎典禮，由民政局長吳世瑋與潭子區長劉汶軒頒贈獎學金及獎狀給23位優秀青年學子。

吳世瑋表示，矽品精密工業股份有限公司於民國73年在潭子創立，為日月光投資控股股份有限公司的子公司，經營版圖橫跨海內外，矽品長期深耕在地，不僅在產業上卓越發展，也以具體行動回饋社會，推動獎學金計畫逾13年，累計嘉惠368名學子；教育是改變命運的力量，今天受獎的23位同學，正是努力與堅持的最佳典範，希望大家懷抱感恩，將所受的支持化為學習動力，未來回饋社會、幫助更多人。

矽品精密工業股份有限公司人力資源處薪資部經理吳俊忠表示，知識經濟時代，人才培育與教育深耕愈發重要，矽品多年來推動獎學金計畫，鼓勵青年學子安心求學、追求卓越，期許獲獎同學能將所受支持轉化為學習動力，充實自我，並未來回饋社會，幫助更多需要的人。

連續3年獲頒高中職組獎的學生顏莓安感謝矽品及日月光文教基金會提供獎學金，激勵她努力向前；潭子區長劉汶軒表示，獎學金不僅是一份資助，更承載著期許與責任，期助同學們在充實學識與技能的同時，也能心懷感恩，並將這份愛心延續與傳承，投入社會服務，回饋大眾。

