台中海洋館8/21試營運 盧秀燕曝：接手時不知怎麼蓋下去

「台中海洋館」即將於8月21日正式試營運，館內幾乎全面採用「開放式缸體」。（台中市政府提供）

2025/08/19 21:53

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中海洋館」歷經3任市長、耗時14年規劃建設、總經費達13億元，將於8月21日正式試營運，台中市長盧秀燕今天（19日）曝心聲說，台中海洋館興建條件非常不好，「接手時不知怎麼蓋下去」，如今終將開放，感謝市府團隊再次完成「完不了工的要完工」的承諾。

盧秀燕說，「台中海洋館」採用全國最新、最先進的展示觀念，打破傳統封閉式水族箱設計，館內幾乎全面採取「開放式缸體」，遊客能更清晰觀察海洋生物，只要伸出手就能觸碰得到水甚至生物，這樣的設計，挑戰國民的參觀道德，更希望做好海洋生態教育。

她說，館內另設有全台唯一的「濕地展示區」，遊客可捲起褲管、親身踏入濕地展示空間，一邊眺望台中港與高美濕地的大片景觀，一邊感受生態的真實氛圍，台中海洋館絕對是個兼具教育與遊玩的好選擇。

觀旅局長陳美秀指出，「台中海洋館」自2002年起，歷經3任市長推動，市府與OT營運單位共同投入超過13億元，打造展示8大主題、3座開放式實驗室及全台首創水生生物收容所，6大特色展區有包括以蓮花造型展示的「台中河川展區」、「室內濕地體驗潮汐區」、全台規模最大、物種最豐富的「水母主題展區」、「開放式企鵝展示空間」，可從下方仰望企鵝悠游姿態；更有全台首創360度全透明「鯊魚虛實展示缸」；以及以精品風格打造的「璀璨珊瑚展示區」，全面呈現海洋生態之美與教育價值。

