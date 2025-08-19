穿防潑水外套仍被淋濕！紡織業者揭「這狀況」水珠仍會穿透

不少通勤族會穿上「防潑水材質」的外套或鞋子。示意圖。（資料照）

2025/08/19 23:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣各地時常降下午後雷陣雨，不少通勤的上班族除了雨傘不離身，還會穿上「防潑水材質」的外套或鞋子。不過有網友分享好友吐槽，指防水外套根本是「智商稅」，穿上它全身還是照樣被雨淋濕，該文一出，除了引起不少網友熱烈討論，也有紡織業者解釋「防潑水」的真正涵義。

先前曾有一名女網友在Dcard以「防水外套是智商稅？」為標題發文，透露自己想要購買一件防水外套，目前是當成騎車備用，她將這個想法拿去和朋友討論，不料竟被對方直白吐槽，「買雨衣就好了，買防水外套是智商稅欸」，讓她感到非常疑惑，不解回問好友，「為什麼？不然大家幹嘛買衝鋒衣？」。

該文曝光後，吸引不少常穿防水外套的過來人回應，「防水外套不是防潑水而已嗎，拿來當雨衣是不是搞錯了」、「如果只是騎車，那的確穿雨衣即可，但防水外套多了透氣，戶外登山這種就很必要」、「爬山健行的話買防水透氣外套差很多，雨衣如果在不下雨的環境，我一定穿不住，會太悶」、「如果是騎車下雨，尤其是雷陣雨，防水外套完全比不上雨衣，但防水外套在登山時很實用」。

紡織業者12日在臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」發文，解釋「防潑水」的意思是指「擋住小水珠，不擋大水流。這種加工通常是由染整工段來處理。」然而，只要水珠再大一點，潑水力道強一些，水珠就會穿透輕薄的防水層，滲透到布料底層，因此「單純潑水的布料，這種多數是作用輕薄防風外套，或者褲裝類別的產品。」

