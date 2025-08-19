為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    穿防潑水外套仍被淋濕！紡織業者揭「這狀況」水珠仍會穿透

    不少通勤族會穿上「防潑水材質」的外套或鞋子。示意圖。（資料照）

    不少通勤族會穿上「防潑水材質」的外套或鞋子。示意圖。（資料照）

    2025/08/19 23:58

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣各地時常降下午後雷陣雨，不少通勤的上班族除了雨傘不離身，還會穿上「防潑水材質」的外套或鞋子。不過有網友分享好友吐槽，指防水外套根本是「智商稅」，穿上它全身還是照樣被雨淋濕，該文一出，除了引起不少網友熱烈討論，也有紡織業者解釋「防潑水」的真正涵義。

    先前曾有一名女網友在Dcard以「防水外套是智商稅？」為標題發文，透露自己想要購買一件防水外套，目前是當成騎車備用，她將這個想法拿去和朋友討論，不料竟被對方直白吐槽，「買雨衣就好了，買防水外套是智商稅欸」，讓她感到非常疑惑，不解回問好友，「為什麼？不然大家幹嘛買衝鋒衣？」。

    該文曝光後，吸引不少常穿防水外套的過來人回應，「防水外套不是防潑水而已嗎，拿來當雨衣是不是搞錯了」、「如果只是騎車，那的確穿雨衣即可，但防水外套多了透氣，戶外登山這種就很必要」、「爬山健行的話買防水透氣外套差很多，雨衣如果在不下雨的環境，我一定穿不住，會太悶」、「如果是騎車下雨，尤其是雷陣雨，防水外套完全比不上雨衣，但防水外套在登山時很實用」。

    紡織業者12日在臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」發文，解釋「防潑水」的意思是指「擋住小水珠，不擋大水流。這種加工通常是由染整工段來處理。」然而，只要水珠再大一點，潑水力道強一些，水珠就會穿透輕薄的防水層，滲透到布料底層，因此「單純潑水的布料，這種多數是作用輕薄防風外套，或者褲裝類別的產品。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播