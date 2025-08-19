為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台師大抽血案》違反人體研究法 陳忠慶停聘3年

    台師大女子足球隊事件，台師大舉行記者會，研究主持人陳忠慶（左一）、教練周台英（左二）數度鞠躬致歉。（資料照，記者方賓照攝）

    2025/08/19 20:06

    〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學女足抽血案震驚社會，教育部跨部會專案小組今（19日）開會表示，計畫主持人陳忠慶和女足教練周台英的違法行為，其中周台英霸凌部分，學校教評會已決議解聘周台英且4年不得聘任為教師；陳忠慶、周台英兩師違反人體研究法部分，則分處停聘3年與解聘且1年不得聘任為教師；教育部也會追究台師大校長吳正己及行政人員疏失。

    至於計畫主持人陳忠慶和女足教練周台英涉及強迫學生繳回受試者費用部分，台師大檢附補助兩人計6案運科支援計畫單據等，經查與體育署核結金額不符，15日已移送檢調偵辦，另國科會檢視學校函復結果亦有不符，今日再將5件研究案移送檢調偵辦。

    專案小組召集人、教育部次長朱俊彰說明，已清查陳忠慶、周台英相關共33件涉及運用血液樣本計畫，其中涉及外界檢舉、學生陳情12件及另外2件檢舉案，經實地查核有9件不符合檢核項目，將分別送教育部倫審會及國科會專案小組會議審議，針對研究人員及學校倫審會（IRB）涉及違反人體研究法之情事，將對研究人員及學校進行裁罰，或停權、解散學校倫審會（IRB），研究人員違反研究倫理部分，將請學校依教師法規定提送教評會審議是否構成解聘、停聘、不續聘之要件；另屬國科會議處部分，違反專題計畫補助要點，將分別對研究人員及學校之違失予以處分，如終止補助、追繳補助款或降低管理費補助比率等。

    此外，專案小組針對國科會全面清查體育學領域涉及人體研究之97件血液樣本計畫，由教育部及衛福部於8月18日就「倫審會對研究計畫之審查、研究對象權益之保障、血液樣本管理及流向是否依計畫規劃辦理、血液樣本採集人員是否符合研究計畫所定資格、受試者人數、名單、費用流向及其他相關事項」等項目，通知23校（含醫院）轉請其倫審會查核，於1個月內函復查核結果。

