全球首間米其林冰淇淋店MINIMAL今年未摘星 主廚淡定曝原因

2025/08/19 19:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全球首間以冰淇淋店摘下米其林指南一星肯定的冰淇淋店MINIMAL，今年未能續發星光，主廚萬士傑淡定表示，早在預期中；事實上，MINIMAL去年8月摘星，但同年11月就取消提供套餐，因不符米其林要有內用空間及用餐體驗的評選標準，未續列星級也是原已預期；他說，去年摘星是美麗的意外肯定，但他在摘星之前本就已決定結束套餐，回歸讓人品嚐冰淇淋純粹滋味，純提供單杯冰淇淋，即使摘星，他仍決定照著自己的想法前進，不因米其林光環迷失初衷。

MINIMAL去年摘星，成全球首間以冰淇淋店摘下米其林指南一星肯定的冰淇淋店，讓MINIMAL人氣更直線飆升，但外界其實不知道，萬士傑早在摘星之前就有取消提供冰淇淋套餐的想法，萬士傑說，最初設定供應套餐的想法本為發展冰淇淋口味更多可能性，試行過也掌握經驗後，也有感於套餐須講究服務、外型甚至儀式感，他還是想回歸製作讓人能品嚐冰淇淋純粹滋味的初衷，原已規劃在去年4-6月最後一季供應套餐。

萬士傑說，但MINIMAL在去年8月摘星，讓他收到意外的肯定，坦言一度考慮是否再調整想法，但他反問什麼是自己最想要的，答案很清楚浮現，為提供最佳品質口味及口感的冰淇淋，讓人品味冰淇淋最純粹的滋味，在米其林摘星後3個月，他毅然取消供應套餐，只提供單品冰淇淋。

開店剛滿4年的MINIMAL在米其林盛名之下毅然取消供應套餐，讓很多人備感訝異，事實上，儘管只提供單杯冰淇淋，MINIMAL仍是人氣滿滿，常是大排長龍，但無論人氣多高，堅持品質的MINIMAL即使在盛夏，仍維持一週只開門4天，其餘時間專注於製作冰淇淋。

萬士傑強調，自己想做的事沒有因為這樣的關注與認同而有所改變，對他來說，完整的套餐與一杯冰淇淋並沒有高下之分，只是體驗的方式不同，但他反覆思索過，知道他更喜歡單純冰淇淋的純粹，未來他想把所有心力都傾注在冰淇淋上，專注於研發，期望能用更輕鬆的方式讓更多人體驗MINIMAL，「MINIMAL一直都是一間冰淇淋店」。

