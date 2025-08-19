為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園「食享冰箱」據點擴至76處 20宮廟攜手中元節送暖助弱

    桃園市長張善政（左3）感謝宮廟捐贈物資桃市食享冰箱能量擴大，圖右為中壢仁海宮董事長王介禧、圖左2為桃園市區里組織社會服務協會理事長黃連應。（記者李容萍攝）

    2025/08/19 20:36

    〔記者李容萍／桃園報導〕中元節將至，桃園市19間宮廟及永福宮慈善基金會共20個單位，今（19）日捐贈逾1萬2500斤白米、2680包麵食與民生物資，透過全市76處「食享冰箱」據點及華山基金會，送往社區弱勢家庭與長者。市府民政局統計，食享冰箱累計分享食物已突破10萬公斤，逾15萬人次受惠，展現桃園公益能量持續擴大。

    「食享冰箱X中元普度暖心送愛」活動今（19）日下午在中壢仁海宮舉行，桃園市長張善政、市府民政局長劉思遠、桃園市寺廟公益基金會董事長暨仁海宮董事長王介禧、桃園市區里組織社會服務協會理事長黃連應、宮廟代表、中壢區25位經營食享冰箱的里長及華山基金會代表到場，由張善政致贈感謝狀。

    此次捐贈物資包括：白米由武廟、顯安巖祖師廟、桃園鎮撫宮、振天宮、明聖道院、景福宮、慈護宮提供；統天宮捐贈鮮果麵、五木拉麵與圓滿博士麵；壽山巖觀音寺、桃園明倫三聖宮、樂善寺、蓮華寺、中壢慈惠堂、永福宮慈善基金會等捐出禮盒與乾糧，展現信仰化為愛心的力量。

    張善政表示，中元節將至，懷抱感恩的心感謝仁海宮董事長王介禧號召20家宮廟集結供品，透過區里組織發送到全桃園食享冰箱據點，今年不論捐贈宮廟或食享冰箱數量都比去年增加，不僅宮廟越來越熱心，各里長也努力提升食享冰箱數量，觸及到更多需要幫助的弱勢民眾。

    王介禧、黃連應感謝各宮廟發揮大愛精神捐贈食享冰箱幫助需要幫助的人，也感謝里長支援募集，不但是做愛心也是做環保。

    中壢區至善里長、永福宮慈善基金會董事長梁惠鈴分享，10多年來資助外籍配偶獨力扶養兩女，直到孩子上大學，母親主動讓出資源「給更需要的人」，讓愛心延續善的循環。後來成立基金會，結合食享冰箱制度化分配物資，將供品送至生活困難家庭，今年加碼捐出200份市值1000元的普度禮盒，以及結合其他宮廟捐贈物資一起送往據點，讓更多隱性弱勢與獨居長輩受惠。

    中壢區龍昌里長戎政成提到，中壢一號社會住宅位於龍昌里內，因政策規劃，社宅居民中包含較多的中低收入戶、獨居長者及政策戶，對食享冰箱的需求特別高。過往常見行動不便或身心障礙的民眾駕駛輔助車前來，基於關懷與體諒，里辦公處都會優先讓這些族群先行領取。

    桃園市長張善政（中）感謝25位里長支援募集，不但是做愛心也是做環保。（記者李容萍攝）

    目前桃園市已有79處食享冰箱據點，展現桃園公益能量持續擴大。（桃市民政局提供）

