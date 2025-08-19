高雄林園古厝罕見「肩挑屋」 恐將走入歷史

許家古厝正身類似泉州建築。（記者洪臣宏攝）

2025/08/19 19:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區許家古厝（高陽堂）隱身鬧市，因無人居住逐漸頹圯，特別的是，其左廂房是棟竹編屋，大致保持完整，文史工作者戴健城表示，這是林園區碩果僅存「肩挑屋」，日治時代動員民眾肩挑至此，相當難得，然而面臨高雄捷運延伸及建商開發，恐隨著其它古厝一起走入歷史。

許家古厝位於東林西路旁鬧區，卻因座落位置顯得隱蔽，興建年代已不可考，但從正身建築的精緻剪黏來看，許家曾是當地望族，如今開枝散葉，僅剩一名長者居住在竹編屋內。

文史工作者吳岳雲指出，沿海地區古建築多數以硓（石古）石、土角厝為建材，許家古厝類似泉州建築，保有直櫺窗、石條窗特色，左廂房卻是非常罕見的竹編結構，類似中國雲南竹編建築工法，竹編房底層嚴重損壞，屋主已用現代建築修築。

戴健城表示，竹編建築為俗稱的「肩挑屋」，據訪問耆老指出，該建築原在汕尾地區，受到強浪威脅，糾合3、40名人力用肩挑搬家而來。他說，早期各地因海水倒灌，肩挑屋人工搬遷是常有的事，而許家古厝的竹編屋做工相當精細，得以保存迄今。

吳岳雲指出，因高雄捷運延伸到林園，林園已有多處古建築（古厝）拆除改建，例如知名的蔣家古厝，他認為，對於在地文化有價值的古厝應保存下來。

竹編「肩挑屋」大致保存完整。（記者洪臣宏攝）

