    台北批發市場平均菜價見5字頭 農糧署：短期葉菜類陸續上市

    桃園的短期葉菜多為設施蔬菜，這次產量幾乎都不受影響。（資料照）

    2025/08/19 19:40

    〔記者楊媛婷／台北報導〕隨復耕的短期葉菜陸續上市，台北批發市場平均交易價從每公斤近69元的歷史天價，已開始見到「5」字頭的交易價，空心菜也從一把衝破50元降價為一把30元，農糧署表示，隨產地天氣穩定，短期葉菜類如空心菜、莧菜等已陸續採收，不過整體蔬菜量價要回穩則評估要待9月下旬。

    丹娜絲風災等與後續的連續豪雨，造成全台超過40億元農業損失，也讓台北批發市場平均交易價拍出每公斤69元的歷史新高價，台北批發市場交易價上週五仍為6字頭，這兩天才開始看到5字頭的交易價，農糧署蔬菜及種苗產業組組長傅立忠表示，隨產地天氣平穩，從栽種到採收僅14天的空心菜復耕順利並開始上市，短期葉菜供應本週起會逐步回穩，加上桃園等短期葉菜主要產區未受損，短期葉菜整體量價待9月中旬後會趨於穩定。

    傅立忠進一步指出，瓜果類蔬菜因為產地較分散，加上復耕期較長，目前瓜果類蔬菜的供應量只有平常時候的6成，整體回穩要等9月下旬，不過深受國人喜愛的小黃瓜，因為屬於設施型蔬菜，只有遇到連日下雨才會落花落果，隨天氣穩定，目前整體供應量也回穩，預估9月上旬後小黃瓜等供應量就會增加。

