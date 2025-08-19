為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    熱天越來越長！他點名新北「這地區」宜居 網友看完一面倒反駁

    網友發文指出，午後常有雷陣雨的地區較能降溫、提升舒適度，如新北市新店便可能成為未來宜居熱點，示意圖。（資料照）

    網友發文指出，午後常有雷陣雨的地區較能降溫、提升舒適度，如新北市新店便可能成為未來宜居熱點，示意圖。（資料照）

    2025/08/19 23:39

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全球氣候變遷加劇，各地居住環境也隨之出現變化。網友發文感嘆，台灣已從過去四季分明的氣候，轉變為「三季夏、一季秋冬」，並指出午後常有雷陣雨的地區較能降溫、提升舒適度，如新北市新店便可能成為未來宜居熱點。貼文曝光後，引起網友熱議。

    今日網友在PTT發文指出，大約20年前，台灣仍有明顯春夏秋冬變化，夏天炎熱、春秋舒適、冬季因寒流而寒冷，但近年氣候異常，四季已模糊不清。他形容現在的氣候型態為「三季夏、一季秋冬」，冬季明顯縮短且偏暖，若無寒流便如同秋天。此外，北部地區如台北，梅雨季減少，冬季降雨日數也不如以往，整體氣候朝高溫化發展。

    原PO進一步指出，隨著高溫日數增多，部分午後易有雷陣雨的地區，可能成為未來較為宜居的生活選擇。他以新北市新店區為例指出，該地區午後常見短暫雷陣雨，有助於降低氣溫，整體體感舒適度高於整天陽光直曬、少雨的老城區。他在文末也提出疑問「大熱天長，會下雨的地區變宜居，這樣邏輯正確嗎」？

    貼文曝光後，許多網友表達反對意見，「常下雨不開除濕機會發霉」、「下雨道路變更塞根本無解，覺得熱只要開冷氣就好」、「台灣下雨還不是一樣熱」、「我還第一次聽見有人說新店好住，這麼潮濕你也會喜歡」、「住汐止工作最難過的就是綿綿細雨到人會抓狂」、「什麼時候有常下雨比較涼爽的錯覺了」？

    此外，也有網友分享心目中更適合居住的城市選擇，「現在氣候最好的可能變成新竹了，適量的雨，沒有像台北那樣潮濕」、「如果只考慮氣候條件，台中是第一名吧」、「我反而喜歡南部的天氣，雖然熱但完全不需要擔心潮濕問題」、「過猶不及嘛，可能林口新店這些日常會下點小雨的不錯」。

