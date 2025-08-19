台中毛小孩身後事多不合格火化 農業局修法加嚴管理

農業局加強稽查寵物生命紀念業。（圖：市府提供）

2025/08/19 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市一年約有4000件毛小孩屍體火化案，但農業局指出，現有15家寵物生命紀念業者的火化設備多未申請，違法處理毛小孩火化事宜，上半年已查獲9件違規開罰，因取締不易，農業局修正「寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，加嚴管理，新增各項寵物生命紀念設施設置基準，更增訂農業局定期查核時「業者不得拒絕」，盼規範毛小孩身後事處理更法制化，修正案今獲市政會議通過，送議會審議通過後即能公告，公告後1年實施。

此外，張敬昌指出，民間寵物處理毛小孩身後事業者最常為人詬病的是火化處理收費標準不一，動保處雖有提供毛小孩火化服務，但是採「集體火化」，考量民眾需求，已斥資8千萬在大甲區規劃首座公立寵物生命紀念園區，目前辦理發包中，預計明年7、8月完工，讓飼主安心送毛小孩最後一程。

台中家犬貓飼養數量逾27萬隻，飼主辦理毛小孩身後事愈見慎重，農業局長張敬昌指出，每年約有4千件毛小孩火化，但全市15家寵物生命紀念業設有的火化設備，卻多未申請設立，等於均是違法處理毛小孩火化事宜；農業局上半年加強稽查，查獲9件違法火化案，每案開罰2萬元，但因稽查時未必遇到業者處理毛小孩火化事務，或是有移動式焚化爐，稽查不易。

為讓毛小孩身後事處理更獲規範，修正「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，增訂各項寵物生命紀念設施設置基準，包括基本面積要求、火化設施規範、清理設施要求等，並加嚴增訂「農業局定期查核時，業者不得拒絕」字眼，盼確實規範不良與非法業者，讓飼主安心送毛小孩最後一程。

相關修正案今獲市府市政會議通過，張敬昌說，送議會審議通過後即能公告，預計公告1年後上路，讓業者有配合修正設施的緩衝時間。

