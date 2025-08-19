為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國健署追查下架網路販售菸品逾萬件 837件違法網站停止解析

    國健署今年1至7月網路監測違法販售菸品案件計1萬578件，下架率達96.9%。（記者林志怡攝）

    國健署今年1至7月網路監測違法販售菸品案件計1萬578件，下架率達96.9%。（記者林志怡攝）

    2025/08/19 19:23

    〔記者林志怡／台北報導〕「菸害防制法」明定任何菸品均不得於網路販售，但網路上販售新興菸品相當猖獗。衛福部國民健康署指出，今年1至7月網路監測違法案件計1萬578件，其中1萬256件經Google、Meta、蝦皮購物、露天拍賣等合作下架，下架率達96.9%，另也針對境內、外違法網站停止解析。

    國健署菸害防治組長羅素英指出，修法後至今年7月底止，中央與地方合作實體稽查及網路稽查開立處分書合計7499件，其中包括電子煙2487件、加熱菸5012件，另針對使用電子煙或加熱菸，計有1490件，裁罰金額超過新台幣6億元。

    此外，羅素英指出，今年1至7月網路監測違法案件計1萬578件，經Google、Meta、蝦皮購物、露天拍賣等網路平臺業者合作，已下架1萬256件，下架率達96.9%。

    羅素英表示，針對境內、外違法網站，也請台灣網路資訊中心執行停止解析，計837件，其中包含凍結境內網域名稱34件，未來仍持續與平臺業者合作，以避免我國人透過該管道接觸或購買電子煙等違法產品。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播