國健署追查下架網路販售菸品逾萬件 837件違法網站停止解析

國健署今年1至7月網路監測違法販售菸品案件計1萬578件，下架率達96.9%。（記者林志怡攝）

2025/08/19 19:23

〔記者林志怡／台北報導〕「菸害防制法」明定任何菸品均不得於網路販售，但網路上販售新興菸品相當猖獗。衛福部國民健康署指出，今年1至7月網路監測違法案件計1萬578件，其中1萬256件經Google、Meta、蝦皮購物、露天拍賣等合作下架，下架率達96.9%，另也針對境內、外違法網站停止解析。

國健署菸害防治組長羅素英指出，修法後至今年7月底止，中央與地方合作實體稽查及網路稽查開立處分書合計7499件，其中包括電子煙2487件、加熱菸5012件，另針對使用電子煙或加熱菸，計有1490件，裁罰金額超過新台幣6億元。

此外，羅素英指出，今年1至7月網路監測違法案件計1萬578件，經Google、Meta、蝦皮購物、露天拍賣等網路平臺業者合作，已下架1萬256件，下架率達96.9%。

羅素英表示，針對境內、外違法網站，也請台灣網路資訊中心執行停止解析，計837件，其中包含凍結境內網域名稱34件，未來仍持續與平臺業者合作，以避免我國人透過該管道接觸或購買電子煙等違法產品。

