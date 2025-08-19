APP介面空白、無法轉介 「台北好行」不太行...

台北好行APP捷運資訊僅顯示進站時間（左圖），捷運資訊還要跳轉別的APP（右圖）。（擷取自台北好行APP）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市交通局推動「台北好行」APP，結合手機查詢服務，收錄市民最常用的幾種運具，不用跳轉平台就能掌握班次。不過實際使用，該APP仍有改進空間，以捷運資訊為例，點入還得要轉介其他APP，無法在原APP獲取完整資訊；又如點進計程車欄位，部分網頁無法連結。交通局回應，針對漏洞會持續修正，持續聽取使用者回饋。

「台北好行」APP首頁整合常用大眾運輸工具，無須跳轉頁面便能掌握即時動態，使用者介面簡潔易懂，還可了解市轄活動資訊，推動觀光。不過先前就出現英文版內容中、英文字夾雜，外國人不易閱讀，訊息也比中文版少等問題。此外，APP的日、韓文版本還要等9月才出爐，挨批動作太慢。

實際下載使用「台北好行」APP，資訊雖有做整合，但使用上有些部分不夠直覺，如捷運資訊僅顯示進站時間，如要觀看站點資訊，還得轉到其他APP，無法透過APP完整查看，不利於使用者安排行程。計程車資訊欄位部分，雖有提供電話及叫車APP連結，但點選卻無法連結。

此外，而在APP推播部分也無法反映實際路況，資訊不夠即時，如有區段施工卻未被收錄進APP。

議員陳重文認為，「台北好行」雖有整合運具資訊的企圖與努力，但實際功能仍有多處不足，影響市民與遊客的使用體驗。交通局應全面檢視系統設計與資料整合流程，確保資訊正確、功能順暢，並積極回應使用者反饋，持續優化使用介面與內容，以真正發揮智慧交通服務的價值，提升北市公共運輸的便利性。

交通局表示，計程車APP消失、導航功能空白等，是因為部分外部連結異動，或者系統異常，將進行測試與修正，將APP更新；針對APP推播通知，主要提供用路人突發路況訊息，及早改道，避開壅塞路段，目前由交工處交控中心發現異常路況時會透過多元管道對外發布訊息，台北好行APP為其中之一；另道路施工資訊部分可至工務局道路挖掘管理中心網站進行查詢。交通局強調，會持續聽取使用者回饋建議，納入優化評估。

