    首頁　>　生活

    忙翻了!台南風災補助申請案逾3.6萬件 公務員加班費全數核發

    南市工務局協助說明慰助金申請。（圖由台南市府提供）

    南市工務局協助說明慰助金申請。（圖由台南市府提供）

    2025/08/19 20:13

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市接連遭受丹娜絲颱風及豪雨侵襲，災情嚴重，公務人員日夜輪班，投入災後復原工作，補助申請案逾3.6萬件，可說「忙翻了」。市長黃偉哲宣布，防救災加班費不受「3個月、240小時」限制，將依實際工時全數核發。

    黃偉哲表示，災害期間政府是市民最重要的後盾，公務同仁不僅勘查災情、即時通報處置，也協調各項救援及災後復原工作。許多人連續加班、犧牲休息，展現高度使命感。

    市府表示，依循往例，公務人員請領加班費有「3個月240小時」限制，為體恤公務同仁，市長黃偉哲於重建工作進度報告第20次會議宣布，防救災加班費不受限制，依實全數核給，以體恤同仁辛勞。市府人事處已加速彙整加班時數，依相關法規給予補償。

    截至8月18日，台南全市受理屋損家園復原慰助金3萬6421件，已核撥2萬1126件、金額5億4064萬4千元；安遷救助申辦1238件，已核撥555人、1110萬元；農損申辦案件2萬2119件。清運廢棄物方面，已動員2萬0306人次，清理廢棄物2萬9000公噸，其中石綿2637.52公噸。

    水利局及廠商向民眾說明施工內容。（圖由台南市府提供）

    水利局及廠商向民眾說明施工內容。（圖由台南市府提供）

