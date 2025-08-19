桃園大溪全新「大船小船」兒童遊戲場 22日開放

桃園市長張善政（左3）等人視察大溪中正公園全新「大船小船」主題兒童遊戲場。（記者李容萍攝）

2025/08/19 20:06

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市有百年歷史的大溪中正公園，因原有公園設施老舊，遊具安全性不足、動線繁複雜亂、排水設施破損夜間照明不足等問題。市府風景區管理處去年啟動「大溪中正公園整建工程」，以分期推動方式進行全面整建 。其中，一期整建工程於上個月竣工、近日完成驗收，最大亮點也是小朋友引頸期待的「大船小船」主題全新兒童遊戲場，將於22日開放使用。

桃園市長張善政今日率市府觀光旅遊局長陳靜芳、立委邱若華、大溪區公所主任祕書吳清曉等人視察「大溪中正公園整建工程」，宣布這項好消息。

風管處長廖育儀簡報說明，此工程的一期整建工程總經費約3600萬元，於去年4月開工，去年11月和今年2月見完成優化園區整體動線、更新鋪面設施、加蓋排水溝渠、改善夜間照明，如今舊有兒童遊具的改善，也已完工和完成驗收，所打造以「大船小船」為主題的全新兒童遊戲場，將提供更安全、舒適且富有創意的遊憩空間。

廖說，此整建工程最大亮點為兒童遊戲場翻新，以大溪過往歷史「崁津歸帆」意象，設計「大船小船」為主題遊具，呼應大溪過去繁盛的河運文化與歷史，將在地故事融入遊具設計中，「小船區 」屬低挑戰，提供跳躍、平衡擺盪，鼓勵較小孩童完整循環動線；「大船區 」屬高挑戰 ，以多項攀爬行為，到最後的溜滑，肢體能力包含平衡 、協調等，讓孩童在遊戲中自然認識在地文化，融合想像力與探索樂趣，讓孩子們在遊戲中學習與成長。

至於二期整建部分目前在規劃設計作業中，工程總經費約2700萬元，將改善一期範圍外景觀空間的步道老舊、體健設施、地坪濕滑、排水溝外露危險、公園動線瑣碎等問題，預計明年初發包、明年底前完工。

大溪中正公園以大溪過往歷史「崁津歸帆」意象，設計「大船小船」為主題遊具。（記者李容萍攝）

