冬遊澎湖消費券11月1日上路 縣府招募合作商家

配合冬遊澎湖消費券發行，今年將舉行2次大行軍活動。（資料照記者劉禹慶攝）

2025/08/19 20:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府將於今年11月1日至明年1月31日推出「冬遊澎湖消費券」方案，為期3個月，盼能透過跨產業合作，提供優惠方案，刺激旅客消費，期盼食、宿、遊、購、行等澎湖業者踴躍加入合作店家。

「冬遊澎湖消費券」方案，凡非澎湖籍旅客，只要於活動期間入境並入住合法旅宿至少一晚，即可憑入境證明、身分證明與住宿證明，領取總額500元（5張、每張100元）的消費券，兌換完即止，使用期限至明年2月6日止。消費券可於合作店家使用，帶動在地觀光產業鏈消費。

旅遊處表示，8月25日（星期一）下午4時於澎湖海洋地質公園中心特召開「冬遊澎湖觀光遊客消費券」業者說明會，現場將詳細介紹活動內容、兌換資格與使用方式，並與業者交流合作方向，歡迎澎湖縣觀光產業界踴躍參加說明會。

為增加活動吸引力，澎湖縣政府推出總計超過3770份獎品的抽獎活動。旅客除了使用消費券，還有機會抽中好禮，享受多重驚喜。此外也推出一系列活動，辦理2梯次大行軍活動，以及媽宮城區文旅走讀、篤行文化音樂漫時光、南寮美食雞母狗體驗小旅行、成功社區豬舍咖啡美食小旅行等也陸續在展開。縣府轄管之文化場館門票、公車旅遊運輸及台灣好行等也配合活動提出免費或相關優惠方案。

