16國上千人競逐「淨零排放科技」桂冠 企業碳權首度導入賽事

2025淨零排放科技國際競賽台灣賽第一名為國立台灣科技大學應用科技研究所團隊，以「化光為水–借浪取電的黑色魔毯」贏得100萬元獎金。（台大提供）

2025/08/19 19:02

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學與東元科技文教基金會共同主辦「2025 淨零排放科技國際競賽」總決賽，今（19）日在台大體育館舉行，來自歐亞美非各洲，包括美國、俄羅斯、印尼、馬來西亞、日本、阿拉伯聯合大公國、德國共16國師生，總人數達1150人，角逐總獎金650萬元的淨零桂冠最高榮譽。

特別的是，總決賽由富邦金控提供自願性碳權，用以完全抵換國際團隊來台飛行哩程所產生的碳排放，響應「以競賽培育淨零人才，促進台灣2050排放淨零」核心理念，透過台灣首見的多元碳權運用模式，將抽象的淨零意識落實到賽事中，開創企業碳權導入產學合作的先例。

環境部長彭啟明也出席比賽現場，鼓勵參賽師生，並以「氣候治理與綠領培育」為題發表專題演講。該競賽是以「國際賽」與「台灣賽」雙賽制進行的淨零排放科技國際競賽，向來是全球學子年度競技的重要科技擂台。

2025淨零排放科技國際競賽國際賽第一名為國立中央大學材料科學與工程研究所、永續與綠能科技研究學院所組成的團隊，以「Development of an Integrated System for Catalysts and Electrolysis Equipment」贏得100萬元獎金；台灣賽第一名為國立台灣科技大學應用科技研究所團隊，以「化光為水–借浪取電的黑色魔毯」抱回100萬元獎金。

台大校長陳文章表示，台灣向以科技創新為傲，而環境保護、社會責任和公司治理（ESG）與永續發展，不是單一領域的課題，而是當代高等教育必須共同面對的使命。

今年邀請最具代表性的大學組織 Association of Pacific Rim Universities （APRU） 具名協辦，國際影響力持續躍升，陳文章出任總召集人，報名92隊的國際賽召集人由成功大學生物醫學工程學系講座教授蘇芳慶擔任，參賽隊伍達138隊的台灣賽召集人為國科會副主委林法正，共有230件作品競逐，各有20個團隊進入總決賽。

東元電機董事長利明献表示，企業肩負著將卓越創意與尖端技術落實於實際應用，優化人類生活的使命，喜迎這場競賽帶來的創新成果，也盼能與優秀的青年科學家深入合作。

2025淨零排放科技國際競賽國際賽第一名為國立中央大學材料科學與工程研究所、永續與綠能科技研究學院所組成的團隊，以「Development of an Integrated System for Catalysts and Electrolysis Equipment」贏得100萬元獎金。（台大提供）

