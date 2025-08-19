風災弱勢戶自行完成屋損修繕 加碼完工補助最高10萬元

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德（右二）下午到七股關心弱勢戶屋損修繕，七股區長李佳隆（左二）協助說明。（指揮所提供）

2025/08/19 18:23

〔記者楊金城／台南報導〕行政院雲嘉南災後復原前進指揮所今天（19日）宣布，自行修繕的弱勢家庭除了原有家園復原（原稱屋損）慰助金，再加碼完工補助，最高可領10萬元，確保每個弱勢家庭都可獲得公平照顧。

指揮官陳金德說，有些弱勢家庭因為各種原因已經自行修繕，政府應該給予同等的關懷與補助，因此，針對已自行完成屋損修繕的弱勢戶（低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、脆弱家庭經社工評估），除了既有家園復原慰助金外，另再加碼修繕完工補助。

請繼續往下閱讀...

陳金德指出，屋頂及牆面受損面積達20平方公尺，未達100平方公尺者，加碼完工補助5萬元；受損面積達100平方公尺以上者，加碼完工補助10萬元，災戶只要提供估價單或收據等相關佐證文件，即可申請補助。此外，另針對受損面積未達20平方公尺之弱勢戶者（低收入戶、中低收入戶）之家園復原慰助金，除了台南市政府核發1.5萬元之外，行政院也再加發1.5萬元。

而經濟部已媒合並彙整愛心物資業者，提供家電器及寢具給受災戶，截至8月18日止，有18家業者響應捐助，累計捐贈7項家電合計930台、寢具計5288件；各項愛心物資數量已依各受災縣市申請慰助金比例分配，並以弱勢戶為主要發放對象，小家電及寢具已在昨天陸續配送到台南市、嘉義縣、嘉義市及雲林縣政府指定集中地點，大家電則於修繕完成後直接配送至受災戶。

另針對受災戶低收入戶學童就學方面，經濟部媒合廠商提供安心助學捐款。台南市教育局將配合設立「學童安心助學計畫」專戶，每名學生助學金約5000元，預估約600名低收入戶學童受惠，確保9月開學安心就學。

陳金德在指揮所開完會後，今天下午前往台南七股區鹽埕里，關心弱勢戶修繕狀況，並親自說明補助內容。此外，兩位副指揮官李孟諺及李怡德也前往七股區不同案場視察，確保災屋修繕及各項方案的順利推動。

行政院雲嘉南災後復原前進指揮所下午到七股關心屋損修繕。（指揮所提供）

七股災屋修繕。（指揮所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法