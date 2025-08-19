陪伴鄉親23年 三峽北大金石堂書店宣布9/20熄燈

新北三峽北大特區的金石堂書店宣布將於9月20日熄燈。（擷取自Google maps）

2025/08/19 18:31

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北三峽北大特區的金石堂北大店陪伴鄉親超過23年，近日拋出震撼彈，宣布將於9月20日正式結束營業。消息一出，立刻引發當地居民與學生的惋惜與不捨，許多人湧入留言區表達感謝，回憶與書店相伴的青春時光。

金石堂北大店昨（18）日在臉書社團「iBeta 愛北大」寫下溫暖告別，「親愛的三峽鄉親朋友們，在這23年半以來謝謝一路有你們。在三峽這座城市的一角，我們用紙張與墨香，陪伴了許多人的閱讀時光。每一本書，都是一段旅程；每一次相遇，都是一份緣分。」

業者表示，「如今，我們將在9月20日畫下句點。不是因為書的世界不再美好，而是我們的故事，將在這裡先暫時落幕。感謝你們在這些日子裡，和我們一起翻開無數頁故事，分享笑聲、眼淚與思考。雖然書店的燈光將要熄滅，但文字與記憶會一直亮在我們心中。」

業者提到，「如果可以，希望在結束前，再來看看我們，挑一本能陪你很久很久的書，把它帶回家，讓它在你的生活裡，繼續延續我們的故事。謝謝你們，讓這間小書店有了不平凡的一生。」

貼文一出，許多居民及學生紛紛湧入留言回應，「謝謝，金石堂這個招牌陪我走過40年」、「小時候第一次鋼筆就去你們那邊買的」、「還好我有在這裡買過書，真的很謝謝你們堅持了這麼久，辛苦了！」、「很感恩一路以來的陪伴，我知道撐這麼久真的很不容易，祝福老闆一切順心平安，感謝您們！」

