邱議瑩訪高市輔育工會 工會幹部提三建議

立委邱議瑩今拜訪高雄市輔育人員職業工會，與全國教保產業工會、高雄市社區教育協會等代表對談。（邱議瑩團隊提供）

2025/08/19 18:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委邱議瑩今拜訪高雄市輔育人員職業工會，與全國教保產業工會、高雄市社區教育協會等代表對談，輔育工會秘書長楊秀彥提出三項建議，盼邱議瑩協助推動。

三個建議分別是國家應肩負起0到12歲托育服務公共化角色，勞政體系的勞檢應定期執行、維護基層受雇者的勞動權益，保母培訓應有實習制度。

全國教保產業工會理事李曼君表示，少子化是國安危機已成共識，應落實勞動查核與會計查核制度，才能避免部分幼兒園超收幼生、托育品質不良的情況；托育工作為連續性工作，實務上有許多托育人員難以符合勞基法每4小時工作休息半小時的規範，政府應協助監管，為托育人員休息時段嚴格把關。

高雄市社區教育協會執行長葉麗雪表示，目前課後照顧人員多為兼職人員，工作年資亦無法累進，薪水僅能依照基本工資的時薪制度調升；此外，課後照顧是非營利服務項目，但履約保證金對許多承接國小課後照顧的非營利組織而言負擔過重。

邱議瑩總結，送托的小寶貝、努力工作的家長，以及認真照顧的撫育人員，讓這三者都能夠透過制度的建立受惠，是自己努力的目標，能夠在立法院推動的，現階段就會先與衛福部、教育部等主管機關討論、提案修法；屬於市府權責的部分，擔任高雄市長後也會立即召開跨局處會議，為高雄打造更優質的托育環境。

