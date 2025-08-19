為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南首屆東嶽大帝聖誕盃神像設計賽 台、港、中逾300件參賽

    各組獲得優勝的作品。（記者劉婉君攝）

    各組獲得優勝的作品。（記者劉婉君攝）

    2025/08/19 18:31

    〔記者劉婉君／台南報導〕為了讓更多人認識東嶽大帝，台南善化東嶽殿近日舉辦第一屆「東嶽大帝聖誕盃繪畫及神像設計大賽」，總計320件作品參賽，除了台灣各地的參賽者之外，還有來自香港及中國的作品投稿，最後勝出的作品在善化田寮里活動中心展出至23日。

    東嶽大帝聖誕盃繪畫及神像設計大賽分為慶典祈福手繪組、莊嚴版電腦繪製設計組、Q版電腦繪製設計組，以東嶽大帝、東嶽殿及相關慶典為主題，除了選出各組的前三名及佳作之外，還有網路人氣獎，均在廟旁的田寮里活動中心2樓展出。

    善化東嶽殿主委楊萬益表示，希望藉由比賽，讓更多人進一步認識東嶽大帝，傳承信仰與文化。獲獎的作品將由廟方收藏，未來有機會也會運用在開發文創產品上。另外，廟方也首度為東嶽大帝製作專屬主題曲《東嶽大帝黃飛虎》，由東嶽殿委員楊宗憲作詞，製作人、前七股區長莊名豪作曲，藉由歌聲傳遞東嶽大帝的精神，庇佑眾生。

    楊萬益指出，東嶽大帝金身於1665年渡海來到台南，1925年分靈到善化，善化東嶽殿於1957年起於現址建廟，1999年重建，於2007年落成，廟柱對聯由10位書法名家撰寫，包括蔡鼎新、杜忠誥及在地的王九儒等。

    東嶽殿地藏庵旁的濟世堂目前正在興建中，預計明年完成，一樓將配合地藏庵辦事、問事，二樓則將作為文物館，未來將展示建廟即有的香爐、舊廟牌匾及廟柱對聯的真跡等。

    台南善化東嶽殿第一屆東嶽大帝聖誕盃繪畫及神像設計大賽，獲獎作品在善化田寮里活動中心展出至23日。（記者劉婉君攝）

    台南善化東嶽殿第一屆東嶽大帝聖誕盃繪畫及神像設計大賽，獲獎作品在善化田寮里活動中心展出至23日。（記者劉婉君攝）

    善化東嶽殿廟柱對聯的真跡，未來將在文物館中展出。（記者劉婉君攝）

    善化東嶽殿廟柱對聯的真跡，未來將在文物館中展出。（記者劉婉君攝）

