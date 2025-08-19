為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    6月份CPI食物房租雙漲 社福憂弱勢雪上加霜

    救助協會預計替1919食物銀行籌募2.64億元，盼幫助全台900多間服務中心，提供至少5200戶弱勢家庭，目前也透過7-ELEVEN的iBon機台推一套360元救助套餐。（記者吳柏軒攝）

    救助協會預計替1919食物銀行籌募2.64億元，盼幫助全台900多間服務中心，提供至少5200戶弱勢家庭，目前也透過7-ELEVEN的iBon機台推一套360元救助套餐。（記者吳柏軒攝）

    2025/08/19 18:26

    〔記者吳柏軒／台北報導〕基督教救助協會指出，主計總處公布6月消費者物價指數（CPI），食物類年增2.82％、房租2.3％，雙漲恐導致弱勢家庭雪上加霜；演員曹佑寧擔任公益代言人，回憶過往助人經歷，呼籲社會是個大家庭，看到有人出狀況，就會伸出援手；患小兒麻痺的67歲秀珍阿嬤（化名）一家有3口身心障礙，靠回收撐起三代人，並呼籲逆境者勇敢擔起責任。

    救助協會統計，去年有624間1919服務中心，全年發放2.6萬份食物包，並分析受助的5917戶家庭，高達6成2未就業，平均每戶收入減支出還短少262元，支出中以伙食費占3成5、房租占1成5；而根據CPI數字，食物跟房租雙漲的情況下，擔心弱勢家庭將越來越雪上加霜。

    秀珍阿嬤表示，自幼小兒麻痺、右腿萎縮，靠拐杖行走，後來與患智障的先生結婚育2兒，不幸小兒子也是智障，40多年來靠自己當清潔工跟回收養家，長子入獄後還得照顧2個孫子，雖曾一度逃家，但後來她仍回來，她說：「人無論如何都要勇敢！」現在孫子讀大學，鼓勵他們現在受幫助，將來有機會也要去幫助別人。

    曹佑寧擔任今年「1919食物銀行」公益代言人，他說，小時候在球隊長大，也有隊友家庭不理想，自己也是平凡家庭出身，能同理弱勢家庭困難，從小到大也被灌輸「人性本善」，認為社會就像個大家庭，養成習慣，將有需要幫助的人視作遠房親戚，不想太多就伸出援手。

    救助協會預計替1919食物銀行籌募2.64億元，盼幫助全台900多間服務中心，提供至少5200戶弱勢家庭，目前也透過7-ELEVEN的iBon機台推一套360元救助套餐，盼民眾簡單操作就能做愛心，曹佑寧也說：「少喝幾杯手搖飲，就能給很多家庭度過難關！」

    演員曹佑寧擔任今年「1919食物銀行」公益代言人。（記者吳柏軒攝）

    演員曹佑寧擔任今年「1919食物銀行」公益代言人。（記者吳柏軒攝）

    熱門推播