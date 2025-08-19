為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    注意午後雷陣雨！ 氣象署估未來一週暫無颱風

    未來一週仍將維持高溫炎熱的天氣。（資料照）

    未來一週仍將維持高溫炎熱的天氣。（資料照）

    2025/08/19 18:00

    〔記者林志怡／台北報導〕未來一週仍將維持午後雷陣雨為主的天氣。中央氣象署指出，明日高層冷心低壓仍維持在台灣上空，午後容易有較明顯的對流發展，南部地區、中部山區有局部短延時豪雨，且台北、屏東等可能有36度或以上高溫，週四後則因太平洋高壓增強，午後雷陣雨範圍會較近2天縮小。

    中央氣象署預報員林定宜說明，明天天氣與今日類似，台灣持續受到高層冷心低壓影響，天氣不穩定，上半天都是多雲到晴，午後西半部地區、東半部山區有局部大雨，南部地區、中部山區有局部短延時豪雨。

    氣溫方面，明日東半部約31至32度，西半部地區34至35度，另台北、屏東等可能有36度或以上高溫。

    林定宜指出，週四、週五因太平洋高壓增強、高層冷心低壓遠離，環境水氣減少，各地多雲到晴，午後西半部地區、東半部山區局部短暫雷陣雨，但對流發展的範圍及雨勢都可能較近期縮小

    週六至下週二台灣南方有大範圍低壓擾動區，林定宜說，屆時台灣周邊以東南風為主，台東、恆春半島有不定時短暫陣雨，午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨，且就目前預報資料，未來一週沒有颱風生成跡象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播