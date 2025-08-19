注意午後雷陣雨！ 氣象署估未來一週暫無颱風

未來一週仍將維持高溫炎熱的天氣。（資料照）

2025/08/19 18:00

〔記者林志怡／台北報導〕未來一週仍將維持午後雷陣雨為主的天氣。中央氣象署指出，明日高層冷心低壓仍維持在台灣上空，午後容易有較明顯的對流發展，南部地區、中部山區有局部短延時豪雨，且台北、屏東等可能有36度或以上高溫，週四後則因太平洋高壓增強，午後雷陣雨範圍會較近2天縮小。

中央氣象署預報員林定宜說明，明天天氣與今日類似，台灣持續受到高層冷心低壓影響，天氣不穩定，上半天都是多雲到晴，午後西半部地區、東半部山區有局部大雨，南部地區、中部山區有局部短延時豪雨。

氣溫方面，明日東半部約31至32度，西半部地區34至35度，另台北、屏東等可能有36度或以上高溫。

林定宜指出，週四、週五因太平洋高壓增強、高層冷心低壓遠離，環境水氣減少，各地多雲到晴，午後西半部地區、東半部山區局部短暫雷陣雨，但對流發展的範圍及雨勢都可能較近期縮小

週六至下週二台灣南方有大範圍低壓擾動區，林定宜說，屆時台灣周邊以東南風為主，台東、恆春半島有不定時短暫陣雨，午後西半部地區、東半部山區有局部短暫雷陣雨，且就目前預報資料，未來一週沒有颱風生成跡象。

