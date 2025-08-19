為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園代理教師城鄉差距嚴重 永安國中9成導師是代理教師

    新屋區永安國中學校有十個班級，由代理教師擔任導師竟然高達九個班級。（記者謝武雄攝）

    2025/08/19 18:20

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市率六都之先支付代理教師全年薪資，市立學校代理教師占員額編制比例從111學年度13.51％降至113學年度10.59％，2年來約增加460位專任教師，只是偏遠地區學校代理教師比率偏高，其中，新屋區永安國中10個班級有9班由代理教師擔任導師，情況最為嚴重，桃園市審計處去年決算報告出爐，要求改善城鄉差距問題。

    教育局表示，教育局每年都會評估學校缺額，辦理教師甄選以補足學校專任教師缺額，但老師不願到偏鄉服務，教育局也無法強迫，未來將以代理教師比率較高學校優先開缺，補實專任教師員額；另建請教育部繼續提高相關教育人力編制，並辦理公費生分發作業，以補足學校專任教師缺額，至於行政工作業務人力負擔，會以減、授課機制提升專任教師兼任行政職務意願。

    決算報告指出，截至去年底，各級學校編制教師員額15771人，依照相關規定，代理教師可占全校教師員額編制數8％，桃園市政府努力增加460位專任教員額，2年來代理教師比例大約下降3％。

    另113學年度市立學校由代理教師擔任導師比例僅4.19％，但偏遠地區學校代理教師比例仍高，有16所學校逾半數的導師由代理教師擔任，除永安國中外，另羅浮高中9個班級導師有7個代理教師，樹林國小6個班級導師有5個代理教師，其他包含三坑等12所國小、楊梅國中（秀才分校）由代理教師兼任導師比例都超過5成，另有5所學校逾半數的行政職務由代理教師兼任。

