    台北動物園棕熊「小喬」腫瘤復發 不敵病魔安樂離世

    台北市立動物園棕熊「小喬」8/19人道離世。（台北市立動物園提供）

    2025/08/19 17:53

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市立動物園24歲棕熊「小喬」先前疑似乳腺腫瘤復發，今（19）醫療團隊確定肺臟轉移的病灶擴大，左下腹紅腫處採樣初步判斷為惡性腫瘤細胞，為腫瘤復發；綜合評估若繼續治療，不得不面對新的大範圍乳腺腫瘤切除手術以及肺部病灶持續惡化的情況，無法再維持良好的生活品質；經動物福祉評估小組審慎討論後，決定以人道方式協助「小喬」安詳離開。

    台北動物園表示，「小喬」是在2006年被馬戲團棄養後由政府查緝沒入來園，一直以來都以強韌的生命力，在活動場中展現游泳、挖土、探索環境的行為，深受民眾喜愛。

    不過，「小喬」在2023年健康檢查中，就被發現罹患了乳腺腫瘤，當下醫療團隊安排第一次外科手術摘除，術後恢復良好並安排後續定期追蹤；2024年定期追蹤檢查中，「小喬」肺部出現腫瘤轉移病灶，今年3月近鼠蹊部的乳腺處出現轉移腫塊，因此進行第二次乳腺瘤摘除大手術，雖成功將破裂腫塊摘除，然而無法根除的惡性腫瘤，以及肺部惡化的轉移病灶，對於「小喬」的健康已不樂觀。

    園方宣布，「小喬」於今日離世，謝謝牠到動物園與我們相伴的時光。

    台北市立動物園棕熊「小喬」8/19人道離世。（台北市立動物園提供）

