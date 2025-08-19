為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中「TU PANG地坊」獲米其林綠星 老屋綻放永續飲食新力量

    台中「 地坊」首度獲得米其林綠星。（記者許國楨攝）

    台中「 地坊」首度獲得米其林綠星。（記者許國楨攝）

    2025/08/19 18:13

    〔記者許國楨／台中報導〕台中餐飲圈傳捷報！TU PANG 地坊餐廳首度摘下2025《米其林指南》綠星肯定，成為全台7家獲獎餐廳之一，也是今年唯一的新進榜單餐廳，而米其林綠星旨在表揚在環境永續、食材來源與資源利用上展現卓越實踐的餐廳，該餐廳憑藉「善良飲食」的理念成功脫穎而出。

    該餐廳座落台中市東區文創聚落「富興工廠」舊址，保留斑駁水泥牆、木框大窗與復古鐵燈，搭配紅色窗簾，營造時光交錯的氛圍，而「TU PANG」取自台語「廚房」之音，既洋化又深植本土，充分展現餐廳「從土地到餐桌」的精神。

    料理設計方面，TU PANG每季依當令在地食材構思料理，以綠色餐桌概念結合在地食材，運用歐陸烹調技法，讓客人從菜餚中品嚐到季節風土，主廚更如說書人一般介紹菜色，不僅講述食材產地與耕作故事，也傳遞料理背後文化脈絡，團隊堅持與友善小農、永續漁業及有機農作合作，並盡力減少浪費，讓每道菜餚都能呈現台灣土地的真實回聲。

    今（19）日下午記者實地走訪，雖尚未到營業時間，但已有民眾前來拍照「打卡」。一名吳姓正妹笑說，剛好在手機上看到TU PANG榮獲米其林綠星的新聞，特地繞過來取景，「下次一定要找朋友來用餐！」

    米其林指南自2022年起將「綠星」納入評選，重點觀察餐廳在食材來源、廚餘管理、資源循環及環境影響等層面。能入選代表該餐廳不僅在美味上獲肯定，更在社會責任與環保意識上走在前端。

    今天下午已有民眾前往拍照打卡。（記者許國楨攝）

    今天下午已有民眾前往拍照打卡。（記者許國楨攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播