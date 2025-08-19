台中「TU PANG地坊」獲米其林綠星 老屋綻放永續飲食新力量

台中「 地坊」首度獲得米其林綠星。（記者許國楨攝）

2025/08/19 18:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中餐飲圈傳捷報！TU PANG 地坊餐廳首度摘下2025《米其林指南》綠星肯定，成為全台7家獲獎餐廳之一，也是今年唯一的新進榜單餐廳，而米其林綠星旨在表揚在環境永續、食材來源與資源利用上展現卓越實踐的餐廳，該餐廳憑藉「善良飲食」的理念成功脫穎而出。

該餐廳座落台中市東區文創聚落「富興工廠」舊址，保留斑駁水泥牆、木框大窗與復古鐵燈，搭配紅色窗簾，營造時光交錯的氛圍，而「TU PANG」取自台語「廚房」之音，既洋化又深植本土，充分展現餐廳「從土地到餐桌」的精神。

料理設計方面，TU PANG每季依當令在地食材構思料理，以綠色餐桌概念結合在地食材，運用歐陸烹調技法，讓客人從菜餚中品嚐到季節風土，主廚更如說書人一般介紹菜色，不僅講述食材產地與耕作故事，也傳遞料理背後文化脈絡，團隊堅持與友善小農、永續漁業及有機農作合作，並盡力減少浪費，讓每道菜餚都能呈現台灣土地的真實回聲。

今（19）日下午記者實地走訪，雖尚未到營業時間，但已有民眾前來拍照「打卡」。一名吳姓正妹笑說，剛好在手機上看到TU PANG榮獲米其林綠星的新聞，特地繞過來取景，「下次一定要找朋友來用餐！」

米其林指南自2022年起將「綠星」納入評選，重點觀察餐廳在食材來源、廚餘管理、資源循環及環境影響等層面。能入選代表該餐廳不僅在美味上獲肯定，更在社會責任與環保意識上走在前端。

今天下午已有民眾前往拍照打卡。（記者許國楨攝）

