    首頁　>　生活

    墾丁沙灘又被占？整排陽傘插滿滿 網友氣炸：不重視觀光

    墾丁沙灘又出現多把無人使用的陽傘陣，引起網友熱議。（擷取自PTT論壇）

    墾丁沙灘又出現多把無人使用的陽傘陣，引起網友熱議。（擷取自PTT論壇）

    2025/08/19 23:36

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國旅風氣逐漸回溫，但亂象仍時常引發爭議。去年墾丁才被爆出，有業者長期占用國有海灘，擺設陽傘、躺椅牟利，遭外界痛批「無本生意」，墾管處事後更承諾會加強稽查，並要求「必須有旅客租用才能設置」。未料一年過去，沙灘上白色陽傘再次插滿最佳視野區域，讓網友直呼，「公共資源又被搶走」。

    網友在PTT論壇發文指出，昨18日中午的「船帆石沙灘即時影像」截圖，只見一排排白色陽傘再度出現在沙灘上。讓原PO憤怒喊話，「最好的景觀全被業者霸佔，做著無本生意，墾管處你是還在睡嗎？」

    原PO今天再度更新貼文，曬出下午的直播實況，只見沙灘上多處陽傘底下空無一人，他怒指「三把陽傘全是業者佔位」、「左邊兩把也是沒人卻撐著」，甚至還有「三組陽傘，一把撐開、兩把插著霸位」，讓原PO看傻怒批，「國有土地怎麼變私人財產？墾丁國家公園管理處是不是該出面說清楚，還在睡」。

    貼文曝光後，引起網友熱議，「不一定沒人吧？有可能租了下海游泳或去廁所」、「可能是體貼遊客先開傘，不是插旗佔位」、「就跟路邊我自己畫車格收費，然後跟別人說我在這座停車場10幾年了道理一樣」、「別去就好了，全部插滿滿就盡量插」、「沒差啦，也沒人去最好直接鐵皮加蓋整片」、「不意外，觀光都是被自己搞爛的」。

