    首頁　>　生活

    為何那麼多阿嬤叫「罔市？」醫曝歷史淚痕：心酸又感慨

    為何有不少阿嬤名字叫「罔市？」引起網友熱議。示意圖，非新聞當事人。（資料照）

    2025/08/19 20:05

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕你有注意過嗎？有不少的阿嬤名字竟叫「罔市」，新北市立土城醫院主任吳教恩發文說，最近因為好奇心驅使下查詢，才知道發現背後故事既心酸又感慨，貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。

    吳教恩近日在臉書發文說，很好奇為什麼好多阿嬤都叫做「罔市？」原來是因為，「在早期台灣社會，因為重男輕女的觀念，女嬰有時會被取名為『罔市』，意思接近『姑且養著』，聽起來雖然帶點無奈，但卻是那個年代的真實寫照」。

    吳教恩也感嘆，現在回頭看，覺得這段歷史既心酸又感慨，也更珍惜現今社會逐漸重視性別平等，「女孩的名字可以承載的是祝福與期待，而不是無奈」。

    貼文曝光後，引起網友熱議，「罔市、罔腰、招弟，那個年代做母親也是辛苦的，一定要生到有男孩才可以」、「以前的年代重男輕女，比較好聽的叫招弟，看看能不能招個弟弟來」、「前生男有肉吃、生女隨便吃，取名字生男看八字、生女看到什麼就叫什麼」、「沒辦法啦！重男輕女的觀念難改變」、「還有罔腰也是類似的概念」。

