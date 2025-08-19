為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    夫妻創業！高雄法式餐廳「方蒔」摘米其林1星 又拿服務大獎

    「方蒔」菜色以歐亞美洲烹調技巧料理，配合高麗菜酸、檳榔葉等在地食材。（擷取自米其林官網）

    2025/08/19 17:39

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕2025米其林頒獎典禮今天（19日）在台北舉行，來自高雄的法式餐廳「方蒔」the FRONT HOUSE，不僅首度摘下一星，更拿下米其林服務大獎，堪稱雙喜臨門；這家預約制無菜單料理的法式餐廳，是由夫妻共同創業，老闆是主廚，闆娘則是餐廳經理兼侍酒師，合作無間。

    位於高雄市苓雅區憲政路的「方蒔」the FRONT HOUSE，於2023年3月開業，是衛武營STAGE 5主廚蔡中和設立的法式餐廳，採預約制無菜單料理，當年8月就入選米其林新進餐廳，打響名號。

    蔡中和擁有米其林星級餐廳及全球50最佳餐廳紮實歷練，他太太陳玉錡Kik是餐廳經理兼侍酒師，夫妻倆共同打造這家餐廳，揉合精湛法式料理手法，佐專業餐酒搭配，為顧客創造完整體驗。

    米其林評審於2023年8月就認為，「方蒔」主廚具近20年高端餐飲經驗，將其遊歷的記憶和生活元素，透過單一套餐與客人分享。菜色以歐亞美洲烹調技巧料理，配合高麗菜酸、檳榔葉等在地食材，別具風格。

    美食部落客「捲捲與土豆拿鐵」在食記中指出「Fine Dining總少不了配美酒，這裏也夠貼心，主動招待每位客人香檳或無酒精的氣泡酒」、「感覺每一道菜的前置作業都好費時，料理的味道與溫度的掌控，酸、甜、苦、辣、鹹，及冰、冷、暖、熱、燙都分明」。

    「捲捲與土豆拿鐵」表示，用餐這天發現外場服務人員都是男生，每位的服務態度很好又熟練，幾次上菜後說菜時，特別詢問食材問題，都能從容且正確的回覆，詢問後才知道原來他們也都曾待過Stage 5。她曾經因忙著拍照，餐巾不小心掉落地上，服務生馬上撿拾，並換一條新的餐巾，從細節可以看出服務很到位。

