揭清大輻射生物館長期受污染卻掩蓋 校友：應向學生及大眾道歉

清大畢業校友揭校內輻射生物館長期受污染卻被掩蓋，籲清大應向學生及大眾道歉。（擷取自吉正然臉書）

2025/08/19 18:56

〔記者洪美秀／新竹報導〕核三廠延役公投即將在週六（23日）投票，核能安全再度成為討論話題，清華大學原子科學系畢業校友吉正然在臉書發文說，清大校內輻射生物館長期受超過法規規範的標準所污染，校方及學者卻選擇掩蓋事實，利用造假的數字，欺騙自己及學生和大眾。他反對（部分）專家拿「安全無虞」忽悠民眾，籲清大校方依照專業，承認當初的報告作假，並向學生與被污染的人道歉。對此，清大尚無回應。

吉正然提到，對學輻射的人來說，校正過的儀器讀數就是真理，量測方式不容商量，不應調整。清大輻射生物館是超越法律規範許多的輻射污染場所，但校方、（部分）老師到監管人員，造假數字，欺騙自己、學生與大眾。同一群人，還大言不慚地上電視，吹噓核能。台灣根本不是什麼核能先進國，別說研發，連製造元件的能力都沒有，而所謂專家也沒有告訴民眾，就讓民眾公投？稱當制度容許謊言，安全就只是模擬。因為出事了，專家不會賠半毛錢，風險由民眾自負。核能成政治問題，只能由國家概括承擔一切。

請繼續往下閱讀...

這名清大校友說，他反對（部分）專家模模糊糊、連數字都不敢講、報喜不報憂，拿「安全無虞」忽悠民眾。也籲清大校方依照專業，承認當初的報告作假。且願意面對發生在身邊幾十年的錯誤，向學生與被污染的人道歉，更不要越玩公投越政治上癮，學政治人物玩弄議題，隱瞞真相。

清大畢業校友揭校內輻射生物館長期受污染卻被掩蓋，籲清大應向學生及大眾道歉。（擷取自吉正然臉書）

清大畢業校友揭校內輻射生物館長期受污染卻被掩蓋，籲清大應向學生及大眾道歉。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法