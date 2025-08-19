台鋼科大前人行天橋使用率低 捷運局：8/18~8/23夜間封路開拆

台鋼科大前人行天橋幾乎沒使用，捷運局自8/18~8/23夜間封路開拆。（捷運局提供）

2025/08/19 17:04

〔記者王榮祥／高雄報導〕台一線台鋼科技大學前人行天橋因為在高雄捷運高架施工路線上，高市捷運局指出，8/18~8/23每晚22:00到隔天6:00封閉道路進行拆除作業，提醒用路人於夜間行經施工路段，務必遵循標誌導引及義交人員指揮。

捷運局說明，位於岡山路竹延伸線RK5車站旁的台鋼科大，校門口跨越台一線的人行天橋因啟用年代久遠，已幾乎無使用需求，且受限路幅寬度，影響捷運高架橋施工及建置，經多方考量研議後決議拆除。

拆除作業於自8/18起至8/23止，利用每日夜間10時至隔日上午6時，封閉台一線路科六路~路科十路路段進行拆除作業，拆除後除接續捷運高架橋施工外，台鋼科大後續也將配合捷運車站出入口，重新規劃校門入口意象及交通進出動線。

捷運局表示，為降低拆除作業對交通及用路人安全之影響，安排夜間時段封閉道路施工，已要求統包商加強現場照明設備、交維措施及交管人員指揮。

鑒於捷運施工團隊夜間作業，工作辛勞且風險高，捷運局長吳嘉昌特地於昨日夜間視察工區並提供消夜予現場工作人員；除感謝施工團隊辛勞，同時叮嚀團隊夜間作業務必謹慎小心，確保用路人及施工人員、機具安全。

