為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鋼科大前人行天橋使用率低 捷運局：8/18~8/23夜間封路開拆

    台鋼科大前人行天橋幾乎沒使用，捷運局自8/18~8/23夜間封路開拆。（捷運局提供）

    台鋼科大前人行天橋幾乎沒使用，捷運局自8/18~8/23夜間封路開拆。（捷運局提供）

    2025/08/19 17:04

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台一線台鋼科技大學前人行天橋因為在高雄捷運高架施工路線上，高市捷運局指出，8/18~8/23每晚22:00到隔天6:00封閉道路進行拆除作業，提醒用路人於夜間行經施工路段，務必遵循標誌導引及義交人員指揮。

    捷運局說明，位於岡山路竹延伸線RK5車站旁的台鋼科大，校門口跨越台一線的人行天橋因啟用年代久遠，已幾乎無使用需求，且受限路幅寬度，影響捷運高架橋施工及建置，經多方考量研議後決議拆除。

    拆除作業於自8/18起至8/23止，利用每日夜間10時至隔日上午6時，封閉台一線路科六路~路科十路路段進行拆除作業，拆除後除接續捷運高架橋施工外，台鋼科大後續也將配合捷運車站出入口，重新規劃校門入口意象及交通進出動線。

    捷運局表示，為降低拆除作業對交通及用路人安全之影響，安排夜間時段封閉道路施工，已要求統包商加強現場照明設備、交維措施及交管人員指揮。

    鑒於捷運施工團隊夜間作業，工作辛勞且風險高，捷運局長吳嘉昌特地於昨日夜間視察工區並提供消夜予現場工作人員；除感謝施工團隊辛勞，同時叮嚀團隊夜間作業務必謹慎小心，確保用路人及施工人員、機具安全。

    台鋼科大前人行天橋幾乎沒使用，捷運局自8/18~8/23夜間封路開拆。（捷運局提供）

    台鋼科大前人行天橋幾乎沒使用，捷運局自8/18~8/23夜間封路開拆。（捷運局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播