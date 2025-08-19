《台灣米其林指南2025》完整名單！8家新面孔 4家掉星

《台灣米其林指南2025》所有獲獎者上台合影。（記者羅沛德攝）

2025/08/19 16:51

〔記者蔡昀容／台北報導〕《台灣米其林指南2025》評選範圍包括台北、台中、台南、高雄、新北、新竹縣、新竹市，今（19日）公布摘星及獲獎名單，綠星7家、一星43家、7家二星、3家三星，總計60家星級餐廳。

第八屆《台灣米其林指南》今天頒獎。特別獎方面，侍酒師大獎由「Hosu 好嶼」陳琪蓉獲獎、服務大獎得主是「the FRONT HOUSE 方蒔」陳玉錡、年輕主廚大獎為「永筵小館」主廚夏永岩。今年首度頒發的年度開業大獎，則由「aMaze 心宴」獲獎。

星級餐廳方面，今年共4家餐廳離開星級餐廳榜單，一星方面有Forchetta、文公館（暫停營業）、MINIMAL；二星有RAW（轉型）。

米其林一星餐廳共43家。8家是新進一星餐廳，分別是好嶼Hosu、川雅Chuan Ya、鮨 嘉仁Sushi Kajin、方蒔the FRONT HOUSE、La Vie by Thomas Bühner、元一Motoichi、心宴aMaze、FRASSI。方蒔位於高雄市，其他餐廳在台北市。

35家蟬聯一星，ZEA、雅閣、WOK by O'BOND、天香樓、請客樓、T+T、壽司芳、鹽之華、明壽司、INITA、謙安和、吉兆割烹壽司、A Cut、Ad Astra、斑泊、山海樓、NOBUO、巴黎廳1930x高山英紀、雋、澀Sur-、元紀、de nuit、富錦樹台菜香檳（松山）、金蓬萊遵古台菜、明福台菜海產、Sens、Circum-、Impromptu by Paul Lee、米香台菜餐廳Mipon、欣葉鐘菜、鮨隆、L'Atelier par Yao、俺達的肉屋、Haili、承Sho。

米其林二星餐廳共7家。3家新進（一星晉升二星）：彧割烹、盈科、A；4家蟬聯：渥達尼斯磨坊、logy、牡丹、侯布雄。去年在榜的RAW轉型，今年未入榜。

米其林三星餐廳共3家，全數衛冕成功：JL Studio、頤宮、態芮TaÏrroir。

米其林綠星共7家，1家新入選，Tu Pang地坊；6家成功蟬聯：Thomas Chien、山海樓、EMBERS、陽明春天（士林）、小小樹食（大安路）、好嶼Hosu。

米其林一星指同類別裡出眾；二星餐廳為廚藝高明、值得繞道前往；三星餐廳是最高星級，代表餐廳供應的料理出類拔萃、值得專程造訪。綠星則是永續美食方面足以成為榜樣的餐廳。

