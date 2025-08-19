屏東市逢甲路二線道改三線道 附近商家怨聲載道

屏東市逢甲路改為三線道，路面緊鄰商家門口（記者葉永騫攝）

2025/08/19 16:43

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市逢甲路原本為2線道，最近卻拆除人行道取消機車專用道後，增設為3線道，造成附近商家無法停車、民眾出入交通不便及危險，今天在縣議員蔣月惠帶領下，前往屏東縣政府陳情，希望恢復原本標線的2線道，屏東縣政府交通旅遊處長黃國維接下陳情書，並表示將會進行研議。

縣議員蔣月惠表示，屏東市逢甲路是屏東市商圈，以往有2個快車道及一個機車道和人行道，今年7月改為3線道，取消人行道及機車道，由於逢甲路寬不大，道路直接和商家門口連接，造成機車沒有地方停車，商家一出門就遇到汽機車混合道，相當危險，而且事故連連，已發生多起擦撞意外，她希望縣府恢復原來二車道及一個機車道的規劃。

陳情的曾姓商家說，逢甲路改標線後，一個月來附近商家生意全沒了，因為顧客無法臨時停車，影響購買意願，商家損失慘重，雖已向縣府及屏東市公所陳情，但效果不彰。

交旅處長黃國維指出，對於商家的陳情，將會提到道安會討論，研議如何改善。

縣議員蔣月惠帶著逢甲路商家到縣府陳情（記者葉永騫攝）

縣府交旅處長黃國維接受縣議員蔣月惠遞交的陳情書（記者葉永騫攝）

