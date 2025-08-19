為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    枸杞驗出重金屬免驚啦！ 專家：安全沒問題

    民團公布市售枸杞檢出重金屬，專家直言，其實沒那麼嚴重！（資料照）

    2025/08/19 16:35

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣消保協會昨天公布檢驗結果，30件市售枸杞產品全數檢出鉛、鎘等重金屬，連「有機」標章也沒倖免，不少人嚇得想把家裡的枸杞全丟掉。不過專家直言，這場風波根本「危言聳聽」，引用數據錯誤，才會引發誤解。

    海洋大學食品科學系教授凌明沛指出，台灣法規是以「鮮重」（濕重）為標準，但協會卻拿「乾重」的數據去比對，結果自然被放大，「乾掉的枸杞濃度會提高4倍，如果換算回來，其實都在合法範圍內。」

    凌明沛也補充，市售枸杞多為進口產品，必須通過邊境檢驗才能上市，過去枸杞被退運多因農藥殘留問題，重金屬鉛、鎘等並無異常。進一步對照國民營養調查也發現，台灣成年人平均每日食用枸杞約10顆，即使依協會檢出的最高濃度來計算，國人實際攝取量仍遠低於國際建議的容許上限，「風險是非常低的，不需要過度恐慌」。

    至於為什麼枸杞會驗出重金屬？凌明沛解釋，重金屬本來就存在於空氣、水和土壤中，農作物難免吸收，這也是各國會依飲食習慣訂定安全標準的原因「只要沒超標，就是安全的。」她強調，沒有根據的說法、錯誤引用數據可能只會徒增恐慌。

    癌症關懷基金會營養師張靜怡則提醒，枸杞雖營養豐富，但吃多不等於更好。她提供「安心四招」，控制分量、品牌交替、規律作息幫助代謝、多樣化飲食，養生靠的是均衡飲食與好習慣，而不是狂吃單一食材。

