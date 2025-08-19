為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    油煙不擾鄰 南市「美食之都」智慧監控降低熱區陳情

    南市環保局推動低油煙認證制度。（圖由南市環保局提供）

    南市環保局推動低油煙認證制度。（圖由南市環保局提供）

    2025/08/19 16:55

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南是美食之都，餐飲業蓬勃發展，但油煙問題也常引發鄰里困擾。為改善空氣品質，南市環保局積極推動低油煙認證制度，輔導店家裝設空污防制設備，並領先全國導入 AI 智慧監控系統，即時掌握設備運作狀況，大幅提升稽查效率。包括西門路、中正路等15處熱點設置監控後，油煙陳情案件從142件降至11件，改善率達92%。

    環保局表示，「AI智慧監控系統」於2023年先行試辦1套，去年再增設15套，針對油煙陳情熱區即時監控餐飲業用電狀況，判斷空污防制設備是否正常運作。統計顯示，設置前後油煙陳情案已由142件大幅下降至11件。

    這15處設置點分布於南市多個熱點，其中中西區最多，包括五妃街、正興街、武英街、海安路、民權路及中正路；東區則有前鋒路、崇明十五街、勝利路、東門路及中華東路；北區涵蓋文成一路、長北街、公園南路；永康區則設於崑大路。

    環保局長許仁澤表示，自2019年推動至今，已有超過150家餐飲業者通過認證，估算每年可減少約7.3公噸 PM10與5.1公噸 PM2.5 排放，空氣品質大幅改善。不少業者也表示，油煙減少後店內空氣更清新，顧客回訪率也提升，對營運發展有正面助益。

    為強化制度公信力，環保局自2024年起增設後續複查機制，定期檢查設備維護與清潔情形，目前合格率為100%，如有違規，將啟動撤銷認證程序，確保制度落實。此外，導入「AI智慧監控系統」，利用遠端即時監控的方式，掌握設備運作情況，若系統偵測異常，會自動通報環保局前往了解。

    許仁澤也表示，台南多為住商混合區，油煙逸散容易引發民怨，業者應依空氣污染防制法規定裝設並維護油煙防制設備，避免違規受罰。

    台南市導入AI智慧監控系統，即時掌握空汙防制設備運作狀況，提升稽查效率。（圖由南市環保局提供）

    台南市導入AI智慧監控系統，即時掌握空汙防制設備運作狀況，提升稽查效率。（圖由南市環保局提供）

