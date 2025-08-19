國海院與水試所養殖52種本土藻類 管碧玲：1/6具產業潛力

國海院養殖的海葡萄（綠藻類）。（國海院提供）

2025/08/19 16:35

〔記者洪定宏／高雄報導〕國家海洋研究院與農業部水產試驗所合作，在台南七股推動「大型藻類養殖與碳匯技術研究計畫」，預計明年將藻類量產技術拓展到台灣東部；海委會主委管碧玲指出，研究團隊採集的52種本土藻類，約1/6具備產業潛力，值得持續發展。

國海院表示，七股藻場早期以九孔養殖為主，試驗結束後閒置，2022年起，透過再生利用，將165平方公尺的場域重新規劃，設置10組1噸方形水槽及32組300公升圓形水槽，配備海水過濾與供氣系統。藉由自然調控水溫與鹽度，有效防止藻體白化與死亡；強化曝氣則能促進水流循環與氣體交換，加速藻類增生，營造穩定養殖環境。

管碧玲指出，研究團隊已採集52種本土藻類，約有1/6具備生長快速或碳含量高等優勢，並建立量產與保種技術。綠藻生長速度快，適合開發為飼料及食品原料；紅藻的碳含量高，被列為碳封存研究的重點對象。目前部分藻種已投入飼料添加及高值化加工試驗，並與中央研究院合作，在苗栗離岸風電場域展開碳封存效益測試。

國海院院長陳璋玲表示，明年將和水試所參與中研院「大型海藻養殖暨深海碳封存技術與平台開發」計畫，將藻類量產技術拓展至台灣東部，建置養殖面積達800平方公尺的陸域藻場。

國海院養殖的蘇式海木耳（紅藻類）。（國海院提供）

