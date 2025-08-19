米其林一星餐廳43家獲獎 8家新面孔、4縣市掛蛋

米其林一星餐廳共43家入列，其中8家是新入選餐廳。（記者羅沛德攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕《台灣米其林指南2025》評選範圍包括台北、台中、台南、高雄，以及今年新增的新北、新竹縣、新竹市，總共7縣市餐廳角逐摘星，獲獎名單今（19日）公布，米其林一星餐廳共43家入列，其中8家是新入選餐廳。台南、新北、新竹縣、新竹市無餐廳入選。

米其林一星指「同類別中出眾的餐廳」，8家是新進餐廳，分別是好嶼Hosu、川雅Chuan Ya、鮨 嘉仁Sushi Kajin、方蒔the FRONT HOUSE、La Vie by Thomas Bühner、元一Motoichi、心宴aMaze、FRASSI。方蒔位於高雄市，其他餐廳在台北市。

35家蟬聯摘星，ZEA、雅閣、WOK by O'BOND、天香樓、請客樓、T+T、壽司芳、鹽之華、明壽司、INITA、謙安和、吉兆割烹壽司、A Cut、Ad Astra、斑泊、山海樓、NOBUO、巴黎廳1930x高山英紀、雋、澀Sur-、元紀、de nuit、富錦樹台菜香檳（松山）、金蓬萊遵古台菜、明福台菜海產、Sens、Circum-、Impromptu by Paul Lee、米香台菜餐廳Mipon、欣葉鐘菜、鮨隆、L'Atelier par Yao、俺達的肉屋、Haili、承Sho。

小吃之都台南，自2022年進入米其林評比範圍之後，僅獲必比登肯定，摘星掛零，今年能否破蛋，受各界關注，首次加入評選範圍的新北、新竹縣、新竹市，同樣受到關注。首先頒發的摘星餐廳為米其林一星餐廳，前述四縣市未入榜，後續待二星、三星名單公布。

《米其林指南》在全球具代表性地位，《台灣米其林指南2025》今天舉行發布會，典禮依序頒發個人榮譽的特別獎，包括侍酒師大獎、服務大獎、年度開業大獎、年輕主廚大獎，以及眾所矚目的摘星餐廳，包括一星、二星、三星、綠星獎。

