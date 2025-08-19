竹市中元城隍祭宣傳小物有香味無警語 林盈徹：兒童接觸有風險

新竹市府舉辦竹塹中元城隍祭，發送的宣傳小物有香味卻無警語，市議員林盈徹稱若無警語或使用說明，恐增兒童接觸與使用風險。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府舉辦竹塹中元城隍祭，隨活動贈送宣傳小物，市議員林盈徹今天指出，拆開宣傳小物後，發現竟散發香味，但小物完全沒有任何標示，到底是貼紙還是防蚊片或是香氛片？如何使用等，市府完全沒有附上說明書，甚至能否讓兒童接觸等，既無說明也無警語，他抨擊市府辦活動送小物竟無任何標示，恐增加兒童使用風險。對此，市府尚無回應。

林盈徹說，市府辦活動所送的各種宣傳小物是代表市政府，而宣傳小物多是廠商製作或代購的產品，有的有寫市政府贈品，有的沒有，就以竹塹中元城隍祭的宣傳小物為例，打開後竟散發香味，但該包裝上完全沒有清楚標示。究竟是貼紙、香氛，還是防蚊貼片，無從得知。由於用途、成分與安全提醒皆沒有標示，根本難以判斷是否適合兒童使用。一旦誤用，恐怕造成孩子皮膚過敏、甚至健康受影響，責任誰來承擔，令人憂心。

他說，過去辦小型活動時，也曾在活動中準備防蚊貼片小物，正因不捨孩子被蚊子叮咬，更能理解「安全標示」的重要。他強調，真正的用心，不只是贈送小物，而是要讓使用者能安心，孩子才能獲得真正的保護。呼籲市府，未來凡涉及使用的宣傳品，都應明確標示用途、成分與安全提醒。一份出於好意的贈品，若忽略細節，反而可能成為潛在隱憂。唯有安全、安心，市民才能放心參與。

